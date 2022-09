Maue Ausbeute: Ilka Bessin erfindet das Rad nicht neu

Quotennews

VOX nahm sich am Mittwoch eines ernsten Themas an, denn der Betrug mit Identitätsdiebstahl ist zu einem großen Problem geworden.

«Liebesfalle Internet – Die Maschen der Online Betrüger» (ZDF), «Der Tinder-Schwindler» (Netflix) und einzelne Geschichten von «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» (VOX). Mit dem Internet versuchen zahlreiche Menschen mit gutgläubigen Personen Geschäfte zu machen. Nun nahm sich auch VOX in einer eigenen Sendung dieses Themas an.hieß die 115-minütige Sendung, die die Kölner Fernsehstation am Mittwoch ausstrahlte. Für die neue Dokumentation traf die Komikerin, die auch ernste Themen behandelt, Betroffene und stellte Betrügern eine Falle. Lediglich 0,78 Millionen Zuschauer wollten das Format sehen, das sich schlechte 3,1 Prozent sicherte. Bei den Werberelevanten wurden nur 0,27 Millionen Zuschauer verdient, der Zielgruppen-Marktanteil lag bei enttäuschenden 4,7 Prozent.Im Anschluss folgte. Bessin sprach vor 0,55 Millionen Zuschauer mit einem IT-Sicherheitsexperten, einem männlichen Opfer der Masche und Schlagersäger Ben Zucker, dessen Identität mehrfach geklaut wurde, über dieses Thema. VOX verbuchte 3,1 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe standen 0,13 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil lag bei 3,2 Prozent.