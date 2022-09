Warner Bros. Discovery bleibt Asien wichtig

International

Der Chef für Internationales, Gerhard Zeiler, beruhigte die Märkte.

Gerhard Zeiler, Präsident für den internationalen Geschäftsarm bei Warner Bros. Discovery, hat der Region Asien-Pazifik versichert, dass sie ein integraler Bestandteil der Nachfusionsstrategie der Gruppe ist. „Glauben Sie nicht, dass wir nicht wissen, wie wichtig Asien für unser Unternehmen ist", sagte er am Donnerstag. Zeiler sprach am Donnerstag auf der APOS Convention in Singapur.Diese Zusicherung könnte notwendig gewesen sein, nachdem nach der Fusion Änderungen in Nordamerika, Lateinamerika und Europa und nicht in Asien angekündigt wurden, obwohl die jüngsten externen Daten den asiatisch-pazifischen Raum als eine der am schnellsten wachsenden Regionen der Welt ausweisen. In Asien gibt es noch nicht einmal HBO Max , die Nutzer müssen mit einer vorherigen Version vorliebnehmen."Wir wollen zu den drei größten globalen Medienunternehmen gehören. Das bedeutet den Übergang von der analogen zur digitalen Welt. Das ist ein Prozess. Er muss zeitlich und investitionstechnisch ausgewogen sein", so Zeiler. "Wir müssen diesen Übergang richtig hinbekommen. Wir müssen unseren Investoren beweisen, dass ein erfolgreiches Streaming-Geschäft mit finanzieller Verantwortung vereinbar ist. Der Markt hat eine sehr klare Sprache gesprochen."Er erklärte, dass die Kombination der Streaming-Dienste HBO Max und Discovery+ der richtige Weg sei. In bestimmten ostasiatischen Märkten, in denen der Dienst derzeit existiert, wird er auch HBO Go übernehmen müssen. "In Asien ist diese Kombination von HBO Max, HBO Go und Discovery+ der Plan", sagte er.