«Genius»: Kelvin Harrison Jr. wird Martin Luther King

Die vierte Auflage der National Geographic-Serie wechselt den Sender.

, die vierte Runde der Anthologie-Serie «Genius» ► von Disney+ und National Geographic , hat ihre Hauptdarsteller gefunden: Kelvin Harrison Jr. wird Dr. Martin Luther King Jr. spielen, Aaron Pierre wird Malcolm X spielen, Weruche Opia wird Coretta Scott King spielen und Jayme Lawson wird Betty Shabazz spielen. Harrison ist vor allem bekannt für «It Comes at Night» ► , «Waves» und «The Trial of the Chicago 7».«Genius: MLK/X» wird die prägenden Jahre, die bahnbrechenden Errungenschaften, die gegensätzlichen Philosophien und die wichtigsten persönlichen Beziehungen von Martin Luther King Jr. und Malcolm X beleuchten. Während King durch gewaltlosen Protest die Gleichberechtigung der Rassen vorantrieb, setzte sich Malcolm X mit Nachdruck für die Ermächtigung der Schwarzen, ihre Identität und Selbstbestimmung ein. Mit ihren beeindruckenden Ehefrauen Coretta Scott King und Betty Shabazz an ihrer Seite wurden King und Malcolm X zum Synonym für die Bürgerrechtsära und den Kampf für Rassen- und Wirtschaftsgerechtigkeit.Die Staffeln eins bis drei von «Genius» ► , in denen Albert Einstein, Pablo Picasso und Aretha Franklin im Mittelpunkt standen, wurden auf National Geographic ausgestrahlt, «MLK/X» wird jedoch exklusiv auf Disney+ zu sehen sein.