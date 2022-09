«The Real Life»: RTL+ produziert Doku-Soap über Reality-Sternchen

TV-News

Begleitet wird ein Freundeskreis, der sich durch die Teilnahme an verschiedenen Formaten gebildet hat. Mit dabei sind unter anderem Calvin Kleinen und Cosimo Citiolo.

Mit dem Reality-Formatmöchte RTL+ eine Sendung produzieren, die eigenen Angaben zufolge, da beginnt, wo andere Reality-Formate aufhören. Im Mittelpunkt der Sendung steht ein realer Freundeskreis aus Menschen, die sich in diversen TV-Sendungen kennen gelernt hat und nun im wahren Leben auch ohne Kameras befreundet sind. Eine Clique von sieben deutschen Realitystars öffnet die Türen zu ihrem Privatleben und nimmt die Zuschauer mit in ihren verrückten und aufregenden Freundeskreis und ein Leben voller Partys, Projekte und Beziehungen.Die Dreharbeiten für die Sendung, die von filmpool entertainment produziert wird, sind nun gestartet. RTL+ plant den Roll-out der Sendung bereits ab dem 10. Oktober. Immer montags und mittwochs um 17:00 Uhr erscheint eine neue Folge beim Streamingdienst.Mit dabei ist unter anderem Party-Playboy Calvin Kleinen, der sich in «The Real Life» als echter Familienmensch präsentiert. Schließlich wohnt Kleinen mit seinen 30 Jahren noch immer zu Hause, auf Tour begleitet ihn stets sein Bruder. Nun will Kleinen eine Szene-Bar eröffnen. Auch Cosimo Citiolo ist mit dabei, der aktuell in der RTL-Sendung «Das Sommerhaus der Stars» zu sehen ist. Er möchte noch immer seinen Traum von einer Musikkarriere erfüllen und nimmt dieses Unterfangen nun in Angriff. Die weiteren Teilnehmer der Sendung werden über den Instagram-Account «@thereallife.rtlplus» bekannt gegeben, der parallel zum Start der neuen Reihe startet.