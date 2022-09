Lionsgate könnte sein Studio ausgliedern

Vermischtes

Eigentlich gab es zunächst Überlegungen, den Pay-TV-Sender Starz zu veräußern. Die Namensänderung unterstreicht diese These.

Lionsgate erwägt nun die Ausgliederung seines Studiogeschäfts – und nicht den Rauswurf des Premium-Netzwerks Starz und des Streaming-Geschäfts. „Trotz des volatilen Marktumfelds", so das Unternehmen in einem SEC-Filing am Mittwoch, bleibt Lionsgate auf dem Weg, unsere Starz- und Studiogeschäfte zu trennen". Allerdings konzentriert sich Lionsgate zunehmend auf die Veräußerung der Studioseite des Hauses. Lionsgate ist offensichtlich zu dem Schluss gekommen, dass die langfristige Wirtschaftlichkeit von Streaming attraktiver ist als das Studiogeschäft. Interessanterweise sehen das andere Wettbewerber, wie Sony Pictures und Warner Bros. Discovery, anders."Mit dem Fortschreiten der Verhandlungen haben wir unseren Fokus auf die Möglichkeit der Ausgliederung unseres Studiogeschäfts verstärkt, was eine Reihe von finanziellen und strategischen Vorteilen mit sich bringen würde", sagte das Unternehmen am Mittwoch in einem SEC-Filing. "In dieser Hinsicht führen wir weiterhin produktive Verhandlungen mit potenziellen strategischen und finanziellen Partnern auf beiden Seiten unseres Geschäfts."Das Unternehmen hatte zuvor angekündigt, dass es im Rahmen des Schuldenabbaus eine Ausgliederung oder einen Verkauf von Starz, das es 2016 erworben hatte, in Erwägung zieht. Zu den Interessenten gehörten Roku und die Private-Equity-Firma Apollo Group, die sich zusammengetan hatten, um eine Minderheitsbeteiligung an Starz zu erwerben.