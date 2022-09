Aus Starzplay wird Lionsgate+

Vermischtes

Der internationale Streaming-Dienst Starzplay wurde ohne Vorlaufzeit in Lionsgate+ umbenannt. Bereits heute wurde der Schritt vollzogen.

Abonnenten von Starzplay aufgepasst: Das Angebot heißt mit sofortiger Wirkung Lionsgate+. Die Umbenennung ist in 35 Ländern, darunter Großbritannien und Deutschland, verfügbar. Starzplay Arabia und Lionsgate Play, das in Süd- und Südostasien verfügbar sind, bleiben jedoch unverändert bestehen. Zu den Inhalten des Dienstes gehören unter anderem «Gaslit» mit Julia Roberts, das Kriminaldrama «Express» und der Film «The Great» mit Elle Fanning in der Hauptrolle.Die vollständige Liste der Länder, in denen Starzplay in Lionsgate+ umbenannt wird, lautet wie folgt: Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Finnland, Deutschland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien, Argentinien, Belize, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Venezuela, Australien und Japan."Wir haben das Potenzial des globalen OTT-Marktes früh erkannt und in den letzten Jahren einen unglaublichen globalen Streaming-Dienst aufgebaut, der zu einem Ziel für Zuschauer geworden ist, die hochwertige, provokative Programme suchen", sagte Jeffrey Hirsch, Präsident und CEO von Starz. "International unter dem Namen Lionsgate+ zu agieren, bringt eine eindeutige und differenzierte Identität in einem zunehmend überfüllten internationalen Markt mit sich und baut auf dem Markenwert des Namens Lionsgate auf, der, wie unsere umfangreichen Untersuchungen gezeigt haben, auf der ganzen Welt stark ist. Auch nach der Trennung von Starz und dem Studiogeschäft von Lionsgate wird die Marke Lionsgate+ für den anhaltenden Erfolg unserer internationalen Plattform von großem Wert sein."