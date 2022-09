Ein buntes Wochenende im Hostel

Soap-Check

Bei «Köln 50667» hat Beasty eine ältere Frau kennen gelernt, mit der er reichlich Zeit verbringt.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Ben und Malte sind erleichtert – Tina kommt wohlbehalten mitsamt der Ware von ihrer Tour zurück. Anette und Malte fühlen sich in Sicherheit und glauben die Bedrohung durch Petrov sei gebannt. Bis Malte Juri Petrov gegenübersteht. Die erste Begegnung zwischen Sandra und Mathias verläuft nicht optimal: Sie erkennen sich nicht und streiten. Entsprechend überrascht ist Sandra, als Nici ihr den Falschparker als Tierarzt vorstellt. Weder Sandra noch Mathias freuen sich über das Wiedersehen. Bernd will Lüneburg verlassen. Als letzten Liebesdienst für Sandra legt er ihr die Bilder von Mathias 1999 und 2022 auf den Schreibtisch.Da Paul Werner zu spät von seinem Vorhaben, doch in Bichlheim zu bleiben, informiert hat, hat dieser bereits Leon die freigewordene Wohnung versprochen. Doch Leon bietet an, vorübergehend zusammenzuwohnen, bis Paul eine Alternative gefunden hat, und erfährt dabei von Constanzes Intrige und Pauls Unschuld. Hin- und hergerissen weiß Leon nicht, ob er Josie davon berichten soll. Überfordert von ihrem romantischen Traum zieht sich Carolin zurück und geht Vanessa aus dem Weg. Vanessa, die befürchtet, etwas falsch gemacht zu haben, sucht schließlich das Gespräch mit Carolin. Als Carolin beteuert, dass sie nicht sauer auf Vanessa ist, ahnt diese nicht, wie sehr sie Carolin mit ihrer erleichterten Umarmung verunsichert. Von Roberts Angebot, die „Fürstenhof“-Küche gemeinsam zu leiten, ist André wenig begeistert. Aber durch Werners Zureden will er es zumindest versuchen. Und tatsächlich läuft der erste gemeinsame Arbeitstag gut an, doch dann entfacht eine Suppe das Konkurrenzdenken von Robert und André. Als Markus und Alexandra einen Ausflug zum See machen und auf Alfons treffen, bitten sie ihn, ein Foto von ihnen zu machen. Doch Alfons versenkt Markus’ Handy im See. Markus, der das Missgeschick mit Humor nimmt, will daraufhin Alexandras Handy nutzen, um weitere Fotos zu schießen. Dabei macht er eine Entdeckung.Ludwig will für eine Kurzgeschichten-Sammlung die Lansinger befragen. Kann er den Dorfbewohnern spannende Details aus ihrem Alltag entlocken? Christian erkennt, dass er Raffaella die volle Wahrheit rund um die Trennung von Kathi gestehen muss. Wird er sie dadurch gewinnen oder verlieren?Benedikt verspricht Ute, keine weiteren Bestechungsversuche in Richtung Buchner zu unternehmen. Doch das Spiel hat gerade erst begonnen ... Paula will nicht hinnehmen, dass Theo sie nicht zur Mitbewohnerin haben will ... Rufus erkennt, dass er Lulu, angestachelt von Jakob, Unrecht getan hat. Er verbündet sich mit Lulu.Maximilian und Justus wollen ihr Geheimnis für sich behalten. Doch dann sieht Maximilian, wie Nathalie damit zu kämpfen hat. Chiara muss erkennen, dass nicht Leyla Schuld an ihrer Verletzung hat, sondern sie selbst. Sie söhnt sich auf ihre eigene Art mit Leyla aus. Daniela kommt auf eine Idee für ein neues Projekt, das sie mit Henning und Ben angehen möchte.Nina ist überrascht, als sie eine spontane Einladung zu einem Date von einer Zufallsbekanntschaft bekommt. Als Jessica, Toni und Luis sie liebevoll drängen, sagt Nina zu. Tatsächlich verstehen sie und Markus sich auf Anhieb ... Laura und John sind gleichermaßen gekränkt, weil sie sich gegenseitig absprechen, gute Chefs zu sein. John geht schließlich einen Schritt auf Laura zu.Beasty hat am Freitag die Milf Helena kennengelernt und sich das ganze Wochenende mit ihr im Hostel vergnügt. Gerade als er sie erneut beglücken will, kommt etwas dazwischen. Helenas Sohn steht nämlich vor der Tür. Beasty fällt aus allen Wolken, als ihm bewusst wird, um wen es sich dabei handelt: Die schöne Helena ist die Mutter von Hannes! Nun geht es für Beasty darum, Schadensbegrenzung zu betreiben. Er bittet Oskar um Hilfe. Hannes soll auf keinen Fall erfahren, was zwischen seiner Mutter und Beasty gelaufen ist.Schmidti glaubt, eine heimliche Verehrerin zu haben, weil immer wieder Geschenke im Kräsch eintrudeln. Dass Franzi sich darüber amüsiert, lässt Schmidti an sich abprallen. Er fragt sich den ganzen Tag über, wer seine Verehrerin ist, die sich einfach nicht zu erkennen gibt. In seiner Neugierde tritt Schmidti in ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Dann stellt sich heraus, dass es gar nicht um ihn geht. Die Geschenke waren für Franzi bestimmt. Doch als sich ihr Verehrer schließlich zu erkennen gibt und so gar nicht in Franzis Beuteschema passt, reagiert Schmidti schadenfroh. Franzi entscheidet sich aber, dem Typen eine Chance zu geben. Schmidti ist baff und etwas enttäuscht, weil er mal wieder leer ausgegangen ist. Er scheint bei den Frauen einfach kein Glück zu haben.