Daniela Böhm: Etwa 30 Drehbuchautor:innen arbeiten an der Serie

Interview

In dieser Woche feiert «Dahoam is Dahoam» sein 15-jähriges Jubiläum. Quotenmeter sprach mit der Produzentin Böhm über die Serie und Fehler, die man gemacht hat.

Mit 15 Jahren gehören wir zwar zu den Jüngsten unter den täglichen Serien, aber feiern wollen wir wie die Großen: mit einer schönen und turbulenten Reise an den Gardasee in den Jubiläumsfolgen ab 3. Oktober und mit extra geschaffenen Sondersendeplätzen im BR Fernsehen. Zudem ist der jährliche Familientag, zu dem wir am 8. Oktober bis zu 8.000 Besucher auf dem Dachauer Drehgelände erwarten, endlich wieder in voller Planung.Etwa 30-Drehbuchautor:innen erarbeiten unter der Leitung eines Writers' Rooms die facettenreichen Geschichten von «Dahoam is Dahoam». Im Vorfeld werden die großen Bögen sowie die kleinen humorvollen Plots in Gesprächsrunden mit der Redaktion diskutiert und abgenommen.Das war eine Entscheidung der damaligen BR-Fernsehdirektion, die ich persönlich auch aus heutiger Sicht noch bewundernswert finde. Denn wie sich herausgestellt hat, wurde die Produktion erfolgreicher als jemals erwartet. Die tägliche Konstante, die lebensnahen Geschichten – verbunden mit Humor und „Heimatgefühl“ – erreichen bis heute erfolgreich ein großes Publikum.Es ist nicht ausgeschlossen, dass Zuschauer:innen auch bei uns zugeschaltet haben. Allerdings hat «Dahoam is Dahoam» einen anderen Charakter bzw. einen anderen USP.Besonders in den letzten Jahren konnte «Dahoam is Dahoam» in den Mediatheken einen großen Zuwachs verzeichnen. Im ersten Halbjahr 2022 wurde die Serie in der Mediathek über 20 Millio-nen Mal abgerufen.Von Seiten des Senders hat sich durch die Ausgliederung innerhalb der Produktionsfirma inhaltlich nichts geändert. Die Zusammenarbeit klappt weiterhin reibungslos.Der Großteil unserer Zuschauer:innen ist durchaus aufgeschlossen und hat sich für die beiden Figuren gefreut. Aber selbstverständlich gab es auch einige kritische Stimmen an der Geschichte. Diese gehören allerdings zum Alltag einer täglichen Serie und beleben den Diskurs.Integrationsgeschichten wie diese waren schon immer Thema in täglichen Serien, da sie den Alltag als Vorbild haben. Als ehemalige Redakteurin für «Marienhof» und «Verbotene Liebe» und jetzt für «Dahoam is Dahoam» sehe ich es als Selbstverständlichkeit, lebensnah, divers und dabei ausgewogen zu erzählen und somit die Vielfalt der realen Gesellschaft abzubilden.Es gibt immer Entscheidungen, aus denen man lernen kann.Ja, wenn es dann so weit ist. Und wie immer wird auch hier das Für und Wider zwischen unseren unterschiedlichen fiktiven Charakteren diskutiert.