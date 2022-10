Showtime dreht Doku über Phil Spector

US-Fernsehen

Bereits am 4. November soll der Film bei Showtime ausgestrahlt werden. Die Erschießung von Lana Clarkson durch den Musikproduzent wurde in den Vereinigten Staaten heiß diskutiert.

Showtime gab bekannt, dass der Senderausstrahlen wird, eine vierteilige Dokumentarserie, die von den Regisseuren Sheena M. Joyce und Don Argott («Framing John Delorean») über den rätselhaften, legendären Musikproduzenten Phil Spector und die Geschehnisse in der schicksalhaften Nacht des 3. Februar 2003 produziert wird, als die Schauspielerin Lana Clarkson in seiner Villa erschossen wurde.Die Doku-Serie untersucht, wie die Schicksale von Phil Spector und Lana Clarkson mit dem Bericht über die tödliche Erschießung einer Frau in der exzentrischen Villa im Stil eines französischen Schlosses in Los Angeles, die dem legendären Musikproduzenten gehörte, verwoben wurden. Bei dem Opfer handelte es sich um Lana Clarkson, eine charismatische und einst sehr erfolgreiche Filmschauspielerin, die er in jener Nacht kennengelernt hatte.Alle vier Episoden der Doku-Serie werden am Freitag, den 4. November, auf Abruf und auf Streaming-Plattformen für Showtime-Abonnenten veröffentlicht, bevor sie am Sonntag, den 6. November, um 21.00 Uhr ausgestrahlt wird. Die Doku wird von Lightbox produziert, in Zusammenarbeit mit Sky Documentaries. Ausführende Produzenten sind Jonathan Chinn, Simon Chinn, James Marsh und Stephen Neely, zusammen mit Poppy Dixon und Jack Oliver für Sky. Fifth Season übernimmt die Rechte außerhalb Großbritanniens und der USA.