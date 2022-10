War war der Mörder von Gabby Petito?

US-Fernsehen

Diese und andere Doku-Serien werden im Oktober beim US-Sender Investigation Discovery (ID) ausgestrahlt.

In diesem Oktober startet Investigation Discovery, der führende Sender für True-Crime- und Justiz-Formate, ein umfangreiches Programm mit wahren Verbrechen, darunter eine Reihe neuer Specials, Serien und Staffeln von wiederkehrenden Fan-Favoriten. ID beginnt mit dem herzzerreißenden einstündigen Special, das am Mittwoch, den 12. Oktober um 22 Uhr Premiere hat.Im Jahr 2021 begibt sich die aufstrebende Influencerin Gabby Petito zusammen mit ihrem Verlobten Brian Laundrie auf eine Reise quer durchs Land. Nachdem sie ihre Reise in den sozialen Medien dokumentiert hat, verschwindet sie plötzlich und das darauffolgende Geheimnis geht viral. Nie zuvor ausgestrahltes Filmmaterial des Paares gibt einen Einblick in die Beziehung der beiden, wenige Tage vor ihrem Verschwinden, und der alptraumhafte Ausgang stellt die polizeiliche und öffentliche Behandlung von Situationen häuslicher Gewalt in Frage.Das Programm im Oktober umfasst auch das Seriendebüt von, in dem Überlebende und Ermittler wahre Geschichten von schrecklichen Verbrechen in den abgelegensten Winkeln des Landes erzählen, sowie, ein neues Special, in dem erschütternde Geständnisbänder gezeigt werden, die Jahrzehnte später entscheidende Einblicke in eine tragische Reihe von Morden entlang der kalifornischen Autobahnen geben könnten. Außerdem kehren im Oktober neue Staffeln der klassischen, bei den Fans beliebten ID-Serien wieundzurück.