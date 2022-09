Nach fast drei Jahren Pause: «Little America» geht weiter

US-Fernsehen

Der Apple-Streamingdienst kündigte auch an, dass Serien wie «Mythic Quest» weitergehen.

Apple TV+ enthüllt die Startdaten von Formaten, die diesen Herbst mit neuen Staffeln zurückkehren:startet mit der zweiten Staffel am 4. November; die gefeierte Workplace-Comedykehrt mit der dritten Staffel am 11. November zurück; der von der Kritik hochgelobte Agententhrillerstartet mit der zweiten Staffel am 2. Dezember und die für den Independent Spirit Award nominierte Anthologie-Seriefeiert mit acht neuen, herzerwärmenden Folgen am 9. Dezember Premiere.Die Serie «Little America» ist inspiriert von den wahren Geschichten im Epic Magazine von Vox Media Studios. Sie wurde bereits für den BAFTA Award, den Independent Spirit Award, den NAACP Image Award und den GLAAD Media Award nominiert. Sie beleuchtet die witzigen, romantischen, herzerwärmenden, inspirierenden und überraschenden Geschichten von Einwanderern in Amerika, die heute aktueller sind denn je. Die Zuschauer mussten lange auf eine Fortsetzung warten, immerhin wurde die Serie bereits am 17. Januar 2020 gesendet.Nach der ersten Staffel wurde der gefeierte Agententhriller «Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb» um zwei Staffeln verlängert. Die beiden neuen Staffeln werden von den nächsten zwei Romanen der „Slough House“-Reihe des CWA Gold Dagger-Preisträgers Mick Herron adaptiert.