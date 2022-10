5G: Streaming könnte sich in Indien verändern

International

Indien wird demnächst mit sehr günstigen Tarifen geflutet. Das Streaming-Fernsehen könnte so auf alle Smartphones kommen.

5G wird ab dem 1. Oktober in ganz Indien eingeführt, und Reliance Jio, der führende Mobilfunkbetreiber des Landes mit 413 Millionen Abonnenten, wird an vorderster Front mit dabei sein. Dieser Schritt könnte eine transformative Wirkung haben. Die 5G-Einführung in Indien wird über Jio Platforms erfolgen, den digitalen Dienstleistungszweig von Reliance Industries des Milliardärs Mukesh Ambani. Im August teilte Ambani den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung von Reliance mit, dass die Einführung bis Dezember 2023 abgeschlossen sein wird und sich die Investitionen in die Infrastruktur auf zwei Billionen INR (25 Milliarden US-Dollar) belaufen werden. Die Mehrheit der Inder schaut sich Streaming-Inhalte auf mobilen Geräten an. Die Verbreitung von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Land ist gering, und Reliance will dies mit Jio AirFiber beheben, das 5G nutzt, um Verbindungen in Glasfaserqualität über die Luft bereitzustellen."Wir müssen über 5G für Indien nachdenken und es uns neu vorstellen", sagte Saurabh Sancheti, Group CFO von Jio Platforms, auf der APOS-Konferenz in Singapur. Sancheti ist auch ein nominierter Direktor in den Vorständen der Kabelunternehmen von Reliance, Den Networks und Hathway Cable and Datacom. "AirFiber kann tatsächlich Hunderte von Millionen Haushalten in Indien erfassen, und zwar auf sehr schnelle Weise", sagte Sancheti. "Höhere Geschwindigkeiten, besserer Datenkonsum, steigender Datenkonsum würde auch Video einen Schub geben. Ich denke also, dass dies sicherlich das Streaming, wie wir es in Indien kennen, verändern wird."Das von Ambani unterstützte Unternehmen Viacom18, das zu James Murdoch gehört, hat kürzlich den Zuschlag für die digitalen Rechte am lukrativen Cricket-Turnier Indian Premier League erhalten. Sancheti sagte, dass man bestrebt sei, das gesamte Sporterlebnis zu verändern, das bisher nur aus einem linearen Feed auf einer App bestand.