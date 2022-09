«Dark Matter»: Alice Braga ist dabei

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen von Apple schnappten sich auch Jimmi Simpson.

Alice Braga und Jimmi Simpson sind die jüngsten Neuzugänge in Apples Serienadaption des Blake-Crouch-Romans. Die beiden gesellen sich zu den bereits angekündigten Hauptdarstellern Joel Edgerton und Jennifer Connelly. Die neun Episoden umfassende Serie wurde bereits im März bei Apple bestellt.In der offiziellen Beschreibung der Serie heißt es: "Jason Dessen (Edgerton), ein Physiker, Professor und Familienvater, wird eines Nachts auf dem Heimweg durch die Straßen Chicagos in eine alternative Version seines Lebens entführt. Das Wunder verwandelt sich schnell in einen Albtraum, als er versucht, in seine Realität zurückzukehren, inmitten des Multiversums der Leben, die er hätte leben können. In diesem Labyrinth aus verblüffenden Realitäten begibt er sich auf eine erschütternde Reise, um zu seiner wahren Familie zurückzukehren und sie vor dem schrecklichsten und unbesiegbarsten Feind zu retten, den man sich vorstellen kann: sich selbst.Crouch adaptiert «Dark Matter» für das Fernsehen und wird auch als ausführender Produzent und Showrunner fungieren. Edgerton ist ebenfalls ausführender Produzent. Matt Tolmach und David Manpearl von Matt Tolmach Productions sind ausführende Produzenten, während Jakob Verbruggen bei den ersten drei Episoden Regie führen wird. Sony Pictures Television wird die Serie produzieren.