Fearless & Far  Die Welt bereisen, um seine Ängste zu überwinden

YouTuber

Mike Corey wagt sich an jedes noch so extreme Abenteuer heran und möchte seinen Zuschauern auf diese Weise ebenfalls zu einer mutigeren Lebenseinstellung verhelfen.

Der Name seines YouTube-Kanals „Fearless & Far“ beschreibt das Lebensmotto von Mike Corey. Er hat es sich zu seiner Lebensaufgabe gemacht, die Welt zu bereisen, um seine Ängste zu besiegen und an den zahlreichen Herausforderungen zu wachsen. Er schreckt vor nichts zurück, taucht in Schwefelwasserstoff, lässt sich auf den Philippinen ein Kalinga Tattoo stechen oder besteigt den Kilimandscharo.Mike Corey wurde am 24. August 1985 in Fredericton im Osten Kanadas geboren. Schon in seiner Kindheit ermutigten ihn seine Eltern dazu, stets neugierig zu sein und er interessierte sich schon immer für Dinge, vor welchen manch anderer zurückschrecken würde. Viele Jahre lang waren Fechten und Breakdance seine Hobbies. Nach seinem Schulabschluss machte er seinen Bachelor of Science in Biologie an einer kanadischen Universität. Auch wenn Corey sich sehr für sein Studienfach interessierte, hatte er das Gefühl, dass es nicht der richtige Karriereweg für ihn war. So backpackte er zunächst rund um die Welt als freiwilliger Research Assistant für Wissenschaftler, die den Zustand der Ozeane untersuchten. Auf dieser Reise begann er damit, seine Abenteuer mit der Kamera zu dokumentieren.Später erstellte er dann Videos und Filme im Bereich Reisen für die unterschiedlichsten Marken rund um die Welt. Zu einer seiner bedeutendsten Werke gehört eine 25-teilige Videoreihe über die Wiedervereinigung Deutschlands im Auftrag von GermanyTourism. Seit 2016 konzentriert er sich vollständig auf seine selbstständige Karriere als Abenteuer-YouTuber. Der Kanal existiert allerdings bereits seit 2006 und die ältesten Videos wurden vor nun schon elf Jahren hochgeladen. Zu Beginn zeigt er Eindrücke von „La Tomatina“, dem sogenannten Tomatenfest in Spanien, einem vegetarischen Festival in Thailand, von seinem Tauchabenteuer zu einem Unterwassermuseum in Mexiko oder eine Videoreihe, bei welcher er 30 Tage lang im Wald lebte.Heute hat der Webvideoproduzent seinen Hauptwohnsitz in Mexiko-City, ist aber die meiste Zeit rund um die Welt unterwegs und erkundet einen Ort nach dem anderen. Sein Kanal misst inzwischen 1,32 Millionen Abonnenten und viele der Videos wurde noch deutlich häufiger geklickt. So hat das gefragteste Video, in welchem er die Jagd des Hadza-Stamms auf Paviane in Tansania begleitet, zwölf Millionen Aufrufe. Beliebt sind auch die Videos, in welchen er ungewöhnliche Spezialitäten auf den Philippinen probiert, sich im Kongo verirrt, an traditionellen Riten des Mursi-Stamms teilnimmt oder das „Exploding Hammer Festival“ in Guanajuato in Mexiko besucht.Neben dem YouTube-Kanal betreibt Corey auch einen Blog. Zudem hostet er gemeinsam mit Cassie De Pecol den Podcast „Against The Odds“. Die beiden stellen Geschichten vor, welche sich rund um das Thema Survival drehen. Es geht um ein Fußballteam, welches in einer Unterwasserhöhle in Thailand gefangen war oder eine Gruppe von Seglern, die in der Sahara gestrandet waren. Der YouTuber ist zudem seit 2021 Host der TV-Show «Uncharted Adventure», welche auf The Weather Channel ausgestrahlt wird. Die Abenteuerserie besucht nicht die üblichen Reiseziele, sondern nimmt die Zuschauer mit auf die verlassenen Wege, die zu den verborgenen Highlights führen. So besucht Corey die biolumineszierenden Strände in Puerto Rico, den Dschungel in Belize oder die beeindruckende Küstenlinie in Michigan. Im Mittelpunkt stehen auch die Begegnungen mit Einheimischen. Zusätzlich möchte der Abenteuerer seinen Fans auch das mitgeben, was er auf seinen Reisen selbst gelernt hat, nämlich sich seinen Ängsten zu stellen. So kann man online das „War on Fear Bootcamp“ kaufen, welches aus zahlreichen Videos und Aufgaben zur Angstüberwindung besteht.