Der Nächste bitte: Jim Gaffigan ist bei «Full Circle» dabei

In einer Salami-Taktik veröffentlicht HBO Max alle paar Tage neue Darsteller für die Soderbergh-Serie.

Jim Gaffigan hat sich der Besetzung der limitierten HBO-Max-Serieangeschlossen.Neben Gaffigan gehören nun auch Zazie Beetz, Dennis Quaid, Claire Danes, Timothy Olyphant, Jharrel Jerome, Sheyi Cole und CCH Pounder zum Ensemble der sechs Episoden umfassenden Serie.In der offiziellen Beschreibung der Serie heißt es: "Eine Untersuchung einer verpfuschten Entführung deckt lang gehütete Geheimnisse auf, die verschiedene Charaktere und Kulturen im heutigen New York City verbinden."Gaffigan ist vor allem für seine Stand-up-Comedy-Karriere bekannt und hat Specials wie «Beyond the Pale» veröffentlicht, von denen das letzte im vergangenen Dezember auf Netflix Premiere hatte. Im Laufe seiner Karriere hat er sechs Grammy-Nominierungen erhalten. Gaffigan hat als Schauspieler viele komödiantische Rollen gespielt, aber in letzter Zeit auch dramatischere Rollen angenommen, wie in dem Film «American Dreamer».