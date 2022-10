US-Fernsehen

«Alaska: The Last Frontier» kehrt zurück

Fabian Riedner von 04. Oktober 2022, 10:22 Uhr

In der elften Staffel werden neue Geschichten über den eiskalten Landstrich gezeigt. Aber keine Angst: Mit Russland legt man sich in dieser Runde nicht an.

Bereits am kommenden Sonntag, um 21.00 Uhr, strahlt «Alaska: The Last Frontier» aus. Mehrere Generationen leben mit Stolz von dem Land, das Yule Kilcher vor mehr als 80 Jahren erworben hat. Als langjähriger Alaskaner, der an der Verfassung des Bundesstaates mitarbeitete und später in der Legislative saß, setzte sich Yule vehement für die Mission seiner Familie als Siedler ein. Er und seine Frau Ruth lehrten ihre Familie, sich selbst zu versorgen und ausschließlich von den Ressourcen zu leben, die das Land bieten kann. Yule's Söhne, Atz und Otto Kilcher, führen Yule's Vision und die Traditionen der Selbstversorgung fort und lehren diese Lebensweise ihren Kindern und deren Familien, die auf dem 640 Morgen großen Gehöft leben, einschließlich Atz's Sohn, Atz Lee, und Otto's Sohn, Eivin.



Die brandneue Staffel des Formates beginnt damit, dass Otto Kilcher während eines heftigen Schneesturms von einem Ochsen schwer verletzt wird. Die Ärzte sind sich nicht sicher, ob er sich wieder erholen wird, seine Frau Charlotte ist von der Trauer überwältigt und die Familie ist mit der Arbeit auf dem Hof überfordert. Das Leben auf dem Gehöft war schon immer unvorhersehbar, aber dennoch lohnend, aber jetzt wird die Familie Kilcher nach Ottos Unfall mit einer harten Wahrheit konfrontiert: Die jüngere Generation muss aufstehen und mehr Verantwortung übernehmen, sonst wird das Gehöft nicht überleben.



Zu den weiteren Geschichten dieser Staffel gehören: Atz mobilisiert mit Hilfe seiner Tochter, der Liedermacherin Jewel, eine Gruppe von Militärveteranen, um anderen Gutes zu tun und einem örtlichen Gehöft Wasser zu bringen; Eivin erwägt, die Reichweite der Kilchers im Staat zu vergrößern, indem er Buschpilot wird; Charlotte verlässt das Gehöft zum ersten Mal seit Ottos Verletzung; August und sein Bruder Eivin machen einen Ausflug zum Red Mountain; und Atz' Sohn Etienne erlebt einen Übergangsritus in der Wildnis, bevor er das Gehöft verlässt, um aufs College zu gehen.

Bereits am kommenden Sonntag, um 21.00 Uhr, strahlt Discovery Channel die neue Staffel vonaus. Mehrere Generationen leben mit Stolz von dem Land, das Yule Kilcher vor mehr als 80 Jahren erworben hat. Als langjähriger Alaskaner, der an der Verfassung des Bundesstaates mitarbeitete und später in der Legislative saß, setzte sich Yule vehement für die Mission seiner Familie als Siedler ein. Er und seine Frau Ruth lehrten ihre Familie, sich selbst zu versorgen und ausschließlich von den Ressourcen zu leben, die das Land bieten kann. Yule's Söhne, Atz und Otto Kilcher, führen Yule's Vision und die Traditionen der Selbstversorgung fort und lehren diese Lebensweise ihren Kindern und deren Familien, die auf dem 640 Morgen großen Gehöft leben, einschließlich Atz's Sohn, Atz Lee, und Otto's Sohn, Eivin.Die brandneue Staffel des Formates beginnt damit, dass Otto Kilcher während eines heftigen Schneesturms von einem Ochsen schwer verletzt wird. Die Ärzte sind sich nicht sicher, ob er sich wieder erholen wird, seine Frau Charlotte ist von der Trauer überwältigt und die Familie ist mit der Arbeit auf dem Hof überfordert. Das Leben auf dem Gehöft war schon immer unvorhersehbar, aber dennoch lohnend, aber jetzt wird die Familie Kilcher nach Ottos Unfall mit einer harten Wahrheit konfrontiert: Die jüngere Generation muss aufstehen und mehr Verantwortung übernehmen, sonst wird das Gehöft nicht überleben.Zu den weiteren Geschichten dieser Staffel gehören: Atz mobilisiert mit Hilfe seiner Tochter, der Liedermacherin Jewel, eine Gruppe von Militärveteranen, um anderen Gutes zu tun und einem örtlichen Gehöft Wasser zu bringen; Eivin erwägt, die Reichweite der Kilchers im Staat zu vergrößern, indem er Buschpilot wird; Charlotte verlässt das Gehöft zum ersten Mal seit Ottos Verletzung; August und sein Bruder Eivin machen einen Ausflug zum Red Mountain; und Atz' Sohn Etienne erlebt einen Übergangsritus in der Wildnis, bevor er das Gehöft verlässt, um aufs College zu gehen.

vorheriger Artikel

nächster Artikel