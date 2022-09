Krankenhaus-Talk läuft überschaubar

Quotennews

Die Fernsehstation setzte um 23.25 Uhr auf eine Reportage über das Oktoberfest, diese fiel aber quotenmäßig durch.

Neue Woche, neuesam Donnerstag. Die Lage in deutschen Krankenhäusern ist seit Jahren angespannt, es fehlt schlichtweg Personal in allen Belangen. Zum Start der Reihe «Doc Caro – Einsatz mit Herz» gab es den zweistündigen Gesprächsabend mit Carola Holzner, Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Intensivpfleger Ricardo Lange.0,76 Millionen Menschen verfolgten die Sendung, die von Matthias Killing moderiert wurde. Die Produktion verzeichnete 3,1 Prozent Marktanteil. Die Fernsehsendung sicherte sich bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern 0,35 Millionen Zusehern, die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) ermittelte einen Marktanteil von 6,3 Prozent.Im Anschluss blieben 0,42 Millionen Zuschauer bei der Eigenproduktiondran. Die von Claudia von Brauchitsch moderierte Sendung fuhr dieses Mal einen Marktanteil von 2,5 Prozent ein. In der Zielgruppe wurden 0,16 Millionen Menschen ermittelt, die zu katastrophalen 4,2 Prozent Marktanteil führten.Zwischen 23.25 und 00.20 Uhr standauf dem Programm. „Wiesn-Wahnsinn! Wie das größte Bierfest der Welt nach Corona gelingen soll“ handelte von der Mega-Party, die sich über 17 Tage mit wohl sieben Millionen Menschen erstreckt. 0,34 Millionen Zuschauer bekamen Infos, wie hart der Job einer Servicekraft ist. Die Sendung sicherte sich 3,2 Prozent bei allen und 4,7 Prozent bei den Werberelevanten. 0,11 Millionen junge Menschen schalteten ein.