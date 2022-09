Fünfter «Irland-Krimi» sichert sich die Marktführung

Quotennews

Um 21.45 Uhr informierte das Magazin «Panorama» über das Gift Dioxin, das deutsche Konzerne gerne wieder verkaufen möchten.

Désirée Nosbusch, Declan Conlon und Luisa-Céline Gaffron waren am Donnerstagabend in dem Kriminalfilmzu sehen. Die Ausgabe „Familienbande“ handelte von der Kriminalpsychologin, die einen schweren Fehler begeht. Denn: Sie erteilt einer verurteilten Mörderin Hafturlaub und dort flieht sie schließlich.5,68 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren verfolgten das Skript, das Sebastian Andrae schrieb. Die bisherige Bestleistung der Reihe stammt aus dem März 2021, damals waren 5,72 Millionen Zuschauer. Beim fünften Film der Irland-Reihe sicherte sich Das Erste fabelhafte 22,1 Prozent Marktanteil. Die Arbeit von Matthias Tiefenbacher verbuchte 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährige, die auf mittelmäßige 7,1 Prozent Marktanteil kam.Im Anschluss moderierte Anja Reschke den halbstündigen Film „Das Jahrhundertgift – Wie deutsche Konzerne das Verbot einer der tödlichsten Chemikalien der Welt bekämpfen“ an. Die-Sendung verzeichnete 2,36 Millionen Zuschauer, der Beitrag über das Gift Dioxin sicherte sich einen Marktanteil von mauen 10,5 Prozent. 0,27 Millionen junge Menschen hatten daran Interesse, der Marktanteil lag bei ernüchternden 5,1 Prozent.