UFA startet Produktion von «Marlene»

TV-News

Diana Kruger wird die Hauptrolle übernehmen, das fünfteilige Event wird von Fatih Akin realisiert.

Fatih Akin hat sich für seine Miniserie über den deutschen Star Marlene Dietrich mit Diane Kruger in der Hauptrolle mit der Berliner Produktionsfirma UFA Fiction zusammengetan. Die fünfteilige Serie mit dem vorläufigen Titelbasiert auf der Biografie "Meine Mutter Marlene" von Dietrichs Tochter Maria Riva und wird von UFA Fiction und Akins Bombero International in Hamburg produziert.Die Miniserie, die sich derzeit in der Produktion befindet, beschreibt Dietrichs Leben als Künstlerin, Liebhaberin, deutsche Emigrantin und Mutter sowie als eine Frau, die ihre eigenen Regeln aufstellte und nach ihnen lebte, koste es, was es wolle. "«Marlene» wird nicht nur die erste Serie sein, die ich geschrieben und inszeniert habe, sondern auch die größte Herausforderung in meiner Filmkarriere", sagte Akin, der Schöpfer der Serie."Es ist die Fortsetzung meiner erfolgreichen Zusammenarbeit mit Diane Kruger. Niemand ist eine bessere Besetzung als sie. Marlene war nicht nur eine Filmikone, sondern auch eine Frau im Exil, deutsche Einwanderin in Amerika, Widerstandskämpferin und so vieles mehr. Sie war auch eine UFA-Künstlerin, weshalb ich mich umso mehr freue, dass die Serie dort eine Heimat gefunden hat“, fügte der Regisseur hinzu.Krüger, die als ausführende Produzentin fungiert, fügte hinzu: "Bei Fatihs Talent und seiner Fähigkeit, in die Seele eines Menschen zu sehen, bin ich mir sicher, dass er nicht nur eine Serie über die Ikone und den Weltstar Marlene Dietrich drehen wird, sondern vor allem das Porträt einer einzigartigen Frau in einer ungewöhnlichen Epoche zeichnen wird. Ich kann es kaum erwarten, wieder vor Fatihs Kamera zu stehen und gemeinsam Marlene Dietrich noch einmal ins Rampenlicht zu stellen."