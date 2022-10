«Fleishman is in Troube» debütiert Mitte November

US-Fernsehen

Die neue Serie wird auch in Deutschland zu sehen sein. Aber ein genaues Datum steht noch nicht fest.

Die Fernsehserie von FX,, basierend auf dem von der Kritik gefeierten Bestseller-Roman „Fleishman steckt in Schwierigkeiten“ von Taffy Brodesser-Akner, wird am Donnerstag, den 17. November exklusiv auf Hulu Premiere haben. Bei der Premiere werden die ersten beiden Episoden der achtteiligen Serie gezeigt. Jeden folgenden Donnerstag wird eine neue Episode verfügbar sein. Die Serie wird in Kürze auf Star+ in Lateinamerika und auf Disney+ unter dem Label Star in allen anderen Ländern zu sehen sein.«Fleishman Is In Trouble» erzählt die Geschichte des kürzlich geschiedenen 41-jährigen Toby Fleishman (Jesse Eisenberg), der in die schöne neue Welt des App-basierten Datings eintaucht und dabei den Erfolg hat, den er in seiner Jugend nie hatte, bevor er am Ende seines Medizinstudiums heiratete. Doch gerade zu Beginn seines ersten Sommers sexueller Freiheit verschwindet seine Ex-Frau Rachel (Claire Danes) und lässt ihn mit der elf-jährigen Hannah (Meara Mahoney Gross) und dem neun-jährigen Solly (Maxim Swinton) zurück, ohne einen Hinweis darauf, wo sie ist oder ob sie zurückkehren will. Während er die Elternschaft, die Rückkehr der alten Freunde Libby (Lizzy Caplan) und Seth (Adam Brody), eine mögliche Beförderung im Krankenhaus, die lange auf sich warten lässt, und all die begehrenswerten Frauen, die Manhattan zu bieten hat, unter einen Hut bringt, wird ihm klar, dass er nie herausfinden wird, was mit "Rachel" passiert ist, bis er sich endlich der Frage stellen kann, was mit ihrer Ehe überhaupt passiert ist.Die Serie wurde von Taffy Brodesser-Akner für das Fernsehen entwickelt, die ihren gefeierten Roman adaptiert und zusammen mit Sarah Timberman, Carl Beverly und Susannah Grant die Produktion übernimmt. Valerie Faris & Jonathan Dayton («Little Miss Sunshine») sind ebenfalls ausführende Produzenten und führen bei mehreren Episoden der Serie Regie. Shari Springer Berman und Robert Pulcini fungieren als zusätzliche ausführende Produzenten für mehrere Episoden, bei denen sie Regie führten. «Fleishman Is In Trouble» wird von ABC Signature produziert.