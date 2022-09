Trevor Noah beendet die «Daily Show»

US-Fernsehen

Seit dem Jahr 2015 moderierte der Entertainer das Comedy-Central-Flaggschiff.

Der Comedian Trevor Noah, der die Sendungim Jahr 2015 von Jon Stewart übernommen hat, plant, das Flaggschiff von Comedy Central nach sieben Jahren zu verlassen, in denen er die Sendung für eine neue Generation von Zuschauern umgestaltet hat, die eher in den sozialen Medien zu Hause sind als in Kabel- und Fernsehsendern.Laut zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen hat Noah seine Pläne am Donnerstagabend bei der Aufzeichnung der Sendung in New York dem Publikum vorgestellt. Es war nicht sofort klar, wann sein tatsächlicher Ausstieg stattfinden würde oder ob das Kabelnetzwerk Paramount Global begonnen hatte, einen Nachfolger in Betracht zu ziehen. Jill Fritzo, eine Vertreterin von Noah, war für eine sofortige Stellungnahme nicht zu erreichen."Wir sind Trevor dankbar für unsere großartige Partnerschaft in den letzten sieben Jahren. Da es keinen Zeitplan für sein Ausscheiden gibt, arbeiten wir gemeinsam an den nächsten Schritten", sagte das Netzwerk in einer Erklärung. "Wir freuen uns auf das nächste Kapitel in der über 25-jährigen Geschichte von «The Daily Show», das die Kultur durch scharfe und witzige soziale Kommentare neu definiert und dem Publikum hilft, die Welt um sich herum zu verstehen."