«Armor Wars» wird zum Film

US-Fernsehen

Die geplante Marvel-Serie wird von Disney nun neu entwickelt.

Marvels, ursprünglich als TV-Serie für Disney+ geplant, wird als Spielfilm neu entwickelt. Don Cheadle soll weiterhin die Hauptrolle spielen, der seine MCU-Rolle des James "Rhodey" Rhodes, alias War Machine, wieder aufnimmt. Das Projekt basiert auf dem gleichnamigen, siebenbändigen Marvel-Comics-Band innerhalb der Geschichte von Iron Man und folgt Rhodes, der sich damit auseinandersetzen muss, was passiert, wenn Tony Starks Technologie in die falschen Hände gerät.Yassir Lester, der ursprünglich als Hauptautor der Serie vorgesehen war, bleibt dem Projekt als Autor verbunden. Dies ist die zweite große Veränderung bei Marvel in dieser Woche. «Blade»-Regisseur Bassam Tariq stieg am Dienstag aus dem Projekt aus, nur zwei Monate bevor die Produktion des Films beginnen sollte, was eine mögliche Verzögerung des ursprünglich für November 2023 angesetzten Premierentermins bedeutet. «Armor Wars» wird jedoch nicht in dieses Datum rutschen – es ist unklar, wann der neue Film in die Kinos kommen wird.Auf der D23 Expo in Anaheim Anfang des Monats erklärte Kevin Feige, Präsident der Marvel Studios, dass «Armor Wars» an die Ereignisse von «Secret Invasion» anknüpfen werde, der MCU-Fernsehserie, die Anfang 2023 auf Disney+ starten soll und in der auch Cheadles Rhodes auftreten wird.