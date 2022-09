Alisa Bowen wird Disney+-Chefin

Köpfe

Die neue Verantwortliche des Unternehmens wird weiterhin an Michael Paull berichten.

Alisa Bowen wurde zur Präsidentin von Disney+ ernannt. Damit wurde die Führungskraft befördert, die seit dem Start von Disney+ im Jahr 2019 für die globalen Geschäftsabläufe der Streaming-Plattformen von Disney verantwortlich war.Bowen war zuletzt als EVP of Global Business Operations für Disney Streaming tätig und beaufsichtigte die globalen Inhalte und Geschäftsabläufe für die Direct-to-Consumer-Video-Streaming-Geschäfte des Unternehmens: Disney+, Hulu, ESPN+ und Star+. Dazu gehörte auch die funktionsübergreifende Leitung der globalen Einführung von Disney+ in 154 Märkten weltweit.Ihre Ernennung ist mit sofortiger Wirkung wirksam. Bowen wird weiterhin an Michael Paull, President of Direct to Consumer bei Disney Media Entertainment & Distribution, berichten. Zuvor war Paull der direkt für Disney+ verantwortliche Manager."Alisa ist seit den Anfängen von Disney+ ein unverzichtbares Mitglied unseres Führungsteams", sagte Paull bei der Bekanntgabe ihrer Beförderung. "Sie verfügt über eine seltene und wertvolle Kombination aus tiefem institutionellem Wissen, vorausschauender Innovation und globaler Vision, die in einer starken Fokussierung auf unsere Verbraucher verwurzelt ist, die perfekt für diese wichtige Rolle geeignet ist, und ich bin zuversichtlich, dass sie einen sofortigen und positiven Einfluss auf das Geschäft haben wird."