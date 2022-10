Blockbuster-Battle

Die Avengers müssen sich in diesem Battle mit der Biker-Gang "Del Fuegos" messen. Als dritter im Bunde steigt Jared Leto als «Morbius» in den Ring. Wer schnappt sich den Sieg?

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Die langjährigen Freunde Doug, Woody, Bobby und Dudley stecken tief in einer Midlife-Crisis. Um ihrem Alltag entkommen und endlich wieder einmal die Freiheit ihrer Jugend zu genießen, begeben sie sich auf eine ausgedehnte Motorradtour. In einer Bar treffen sie auf die Biker-Gang "Del Fuegos", die für die Großstadt-Rocker nicht viel übrig hat und ihnen eines ihrer Bikes abnimmt. Die Freunde wollen schon aufgeben, doch dann beschließt Woody, das Bike im Alleingang zurückzuerobern. Dumm nur, dass bei der Aktion die Bar in die Luft fliegt und die "Del Fuegos" ab sofort Jagd auf die Wochenend-Biker machen.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 3IMDb User Rating: 6(Sat.1, 20:15 Uhr)Im dritten Action-Kracher der «Avengers»-Reihe stehen die Helden ihrem bislang skrupellosesten Gegner gegenüber: Sollte es dem Titanen Thanos gelingen, die Infinity-Steine zu vereinen, stünde das Schicksal des gesamten Universums auf dem Spiel. Ein erbarmungsloser Kampf gegen die Zeit und Thanos' gewissenlose Armeen beginnt. Gemeinsam stellen sich die Avengers ihrem übermächtigen Feind, doch sind sie bereit, den ultimativen Preis zu zahlen? Quotenmeter fand in seiner Kino-Kritik : „Es sprengt Drehbuchgesetze. Es erschöpft – auf faszinierende Art. Es ist atemberaubend!“Quotenmeter.de: 10Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 8(Sky Cinema, 20:15 Uhr)Jared Leto spielt den Marvel-Antihelden in seinem ersten Film: Dr. Morbius leidet an einer fatalen Blutkrankheit. Er wagt eine experimentelle Behandlung – und verwandelt sich in einen Vampirmenschen. „Gewiss bekommt man mit «Morbius» alles, was Comicverfilmung, Horror-Thriller und Drama verlangen, aber leider nichts darüber hinaus“, hieß es in der Quotenmeter-Kritik, weswegen das Fazit lautete: „Im Grunde genommen ist „Morbius“ nur eine weitere Variante von „Dr. Jekyll & Mr. Hyde“. Allerdings zu einem effektvollen Reißer verpackt, der auch zum Gruseln einladen soll.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 4IMDb User Rating: 5