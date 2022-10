«Die geheime Welt ...» endet mit Negativ-Rekord

Quotennews

Über sechs Wochen deckte Kabel Eins geheime Welten auf. Mit mehr oder minder wenig Erfolg. Der Staffel-Abschluss sorgte jedoch für einen neuen Tiefstwert.

Freizeitparks, Luxushotels, Zoos, XXL-All-inclusive-Hotels, Luxusinseln und gestern das größte Spaßbad der Welt. Die Kabel Eins-Showwollte über die letzten sechs Wochen, schon dem Namen nach, geheime Welten erkunden. Das Reportage-Format kam jedoch nie über 0,54 Millionen Zuschauer ab drei Jahren hinaus. Der Spitzen-Marktwert lag bei 2,3 Prozent zum Auftakt, schon am 03. September war also klar, dass mit der neuen Show nicht viel gewonnen werden wird.Unbeirrt zog Kabel Eins das Programm durch und mitten in mäßigen Zielgruppen-Werten brachte die vierte Show, am 24. September, mit 0,25 Millionen Umworbenen plötzlich 5,5 Prozent Marktanteil. Auch die Anschluss-Folge lief mit 0,23 Millionen aus der Zielgruppe ordentlich ab, wenn auch 4,2 Prozent weniger begeisternd klingen. Doch genug der Vergangenheit, gestern stand die vorerst letzte Show auf dem Plan.Und vor allem in Sachen Gesamtreichweite wird man sich bei Kabel Eins an die Stirn fassen. Es kamen mit 0,46 Millionen Zuschauern so wenig, wie noch bei keiner Ausstrahlung zuvor zusammen. Der Marktanteil rutschte mit nur 1,8 Prozent in die komplette Bedeutungslosigkeit. Die Zielgruppe kamen zwar mit 0,24 Millionen auf ein Reichweiten-Plus im Vergleich zur Vorwoche, der Marktanteil war jedoch mit 3,8 Prozent ebenfalls gnadenlos. Es war also eindeutig Zeit für ein neues Samstags-Programm.