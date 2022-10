NBC ordert Comedy von Mike OMalley

US-Fernsehen

Die Serie wird dieses Mal von Lionsgate Television produziert. «Two and a Half Men»-Star Jon Cryer soll die Hauptrolle übernehmen.

NBC hat einen Serienauftrag für eine unbetitelte Comedy-Pilotfolge erteilt, die von Mike O'Malley geschrieben wurde. Die Serie handelt von Jim (Jon Cryer) und Julia (Abigail Spencer), die nach einer einvernehmlichen Scheidung beschließen, ihre Kinder weiterhin im Haus der Familie zu erziehen, wobei sie sich abwechseln, wer bei ihnen wohnen darf. Das Navigieren durch die Gewässer der Scheidung und der gemeinsamen Kinder wird für Jim noch komplizierter, als Trey (Donald Faison), der Besitzer seines Lieblingssportteams, auf den Plan tritt und Julias Herz gewinnt.Ebenfalls in den Hauptrollen sind Finn Sweeney und Sofia Capanna als Jims und Julias Kinder, Jimmy Jr. bzw. Grace. O'Malley und Cryer fungieren gemeinsam mit Tom Werner, Wyc Grousbeck, Emilia Fazzalari und George Geyer als ausführende Produzenten. (Werner ist der Besitzer der Boston Red Sox und Grousbeck ist der Besitzer der Boston Celtics). Lionsgate TV und Universal Television ko-produzieren die Serie.Als Autor und Produzent hat O'Malley an «Shameless» und «Survivor's Remorse» mitgearbeitet. Derzeit ist er Showrunner und ausführender Produzent von «Heels», einem Starz-Drama über Pro-Wrestling, in dem er auch die wiederkehrende Rolle des Charlie Gully übernommen hat.