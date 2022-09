Peacock trommelt für die Prinz-Andrew-Doku

US-Fernsehen

Der Streamingdienst wird den Film am 5. Oktober ausstrahlen.

Prinz Andrew, Duke of York, ist das Thema einer neuen Dokumentation, die am 5. Oktober bei Peacock erscheinen wird. Die 90-minütige Dokumentation mit dem Titelbefasst sich mit den Anschuldigungen gegen den Prinzen wegen sexueller Übergriffe und seiner Freundschaft mit Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell, die Königin Elisabeth II. schließlich dazu veranlassten, ihrem Sohn seine militärischen Titel und royalen Unterstützungen zu entziehen.Die Dokumentation enthält Kommentare eines royalen Pressesekretärs, von Palast-Insidern, Journalisten, Mitgliedern des sozialen Umfelds von Prinz Andrew und dem Anwaltsteam, das die Anschuldigungen gegen ihn ans Licht brachte. Tina Brown, Redakteurin des Magazins und Autorin von "The Palace Papers", kommt ebenfalls zu Wort."Wenn man der Sohn der Königin ist, sagt einem nie jemand die Wahrheit", sagt Brown in dem Trailer, der am Donnerstag von Peacock veröffentlicht wurde. In dem Clip wird das Thema als "der Skandal, der die königliche Familie erschütterte" angepriesen und hinzugefügt, dass "sein Titel ihn schützte", aber "seine Rücksichtslosigkeit ihn bloßstellte".