Chris Hemsworth arbeitet mit National Geographic zusammen

US-Fernsehen

Der Schauspieler wird mit seiner Firma Wild State zahlreiche neue Projekte realisieren.

Chris Hemsworth und sein Produktionspartner Ben Grayson haben die Gründung von Wild State, ihrer neuen Multiplattform-Produktionsfirma, bekannt gegeben. Darüber hinaus wird Wild State einen First-Look-Deal mit National Geographic abschließen, der die Entwicklung aller ungeschriebenen Projekte in den Bereichen Abenteuer, Erforschung, Reisen und Wissenschaft für alle Plattformen des Senders und die von National Geographic produzierten Disney+ Originals beinhaltet. Die neu gegründete Produktionsfirma hat bereits mehrere Projekte auf den Markt gebracht, die sowohl ohne Drehbuch als auch mit Drehbuch und unter der Marke National Geographic produziert werden."Als lebenslange Fans von National Geographic sind wir begeistert, dass wir unsere Partnerschaft mit ihnen und der gesamten Disney+ Plattform fortsetzen und vertiefen können", so Hemsworth und Grayson. "Wild State hat es sich zur Aufgabe gemacht, fesselnde Geschichten zu erzählen, die sowohl unterhalten als auch wichtige Themen rund um den Globus beleuchten. Wir sind dankbar für die Möglichkeit, mit der Unterstützung der weltweit führenden Natur- und Umweltmarke Nat Geo wichtige Geschichten ohne Drehbuch erzählen zu können.""Chris und Ben sind außergewöhnliche Partner, mit denen wir zusammenarbeiten und die sich der Entwicklung und Produktion der fesselndsten ungeschriebenen Programme verschrieben haben", sagte Tom McDonald, Executive Vice President of Global Factual and Unscripted Programming bei National Geographic Content. "Wir sind begeistert, diese langfristige Partnerschaft mit Wild State einzugehen und können es kaum erwarten, mit ihnen die nächste Generation von Blockbuster-Factual-Inhalten zu entwickeln."