Ab morgen: JoynMe ersetzt ProSieben-App

Vermischtes

Um bei «The Masked Singer» künftig abstimmen zu können, müssen sich die Zuschauer die neue App herunterladen.

Die ProSiebenSat.1 Media SE erhöht die Präsenz des hauseigenen Streamingdienstes Joyn , den man kürzlich vollständig von Discovery abgekauft hat (Quotenmeter berichtete). Ab Samstag, 1. Oktober, benennt das Unternehmen die ProSieben-App um und veröffentlicht sie unter dem Namen. Unter dem neuen Namen will man künftig alle Interaktionsmöglichkeiten der Zuschauer inklusive Live-Streaming mit den Formaten aller Brands der Seven.One Entertainment Goup bündeln.Strategisch ist der Zeitpunkt sehr passend, denn am Samstagabend startet die neue-Staffel. Die Zuschauer brauchen die JoynMe-App wie bisher die ProSieben-App, um zu wählen, welche Maske am Ende der Show fallen soll oder sich über Kommentare am Rätselraten rund um die Identität der Masken beteiligen. JoynMe kombiniert die bisherigen Interaktionsmöglichkeiten des Publikums wie Votings, Guessings oder Quizzes mit dem neuen Community-Erlebnis des Live-Streamings.Denn ProSiebenSat.1 führt mit der neuen App eine neue Funktion ein, bei der die Nutzer selbst zu Content-Kreatoren werden können. Mit der Go-Live-Funktion haben sie die Möglichkeit, einen eigenen Live-Stream zu starten und dadurch zum Beispiel gemeinsam mit der JoynMe-Community ins Rätselraten rund um die Masken einzusteigen. Darüber hinaus können sie gemeinsam Live-Streams mit ihren Lieblingsmasken, den Moderatoren und anderen Influencern sehen und mit ihnen per Likes, Kommentaren und virtuellen Geschenken interagieren.