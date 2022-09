VOD-Charts

Auch die True-Crime-Miniserie «Dahmer» erfreut sich großer Beliebtheit bei den Streamingzuschauern.

Vor neun Tagen erschien bei Netflix die Miniserie, was zu einem Aufschrei in der LGBTQ-Community führte, da der Streamingdienst der Krimiserie über den Kannibalen das Tag für „LGBTQ“ gab, wohl weil Dahmer homosexuell war. Mittlerweile wurde das für die Serie eher unpassende Tag entfernt. Die Serie konnte in dieser Woche aber auch über die LGBTQ-Community hinaus punkten, denn mit einer Bruttoreichweite von 2,39 Millionen belegte «Dahmer» in der 39. Kalenderwoche den neun Platz in den VOD-Top10. Laut den Marktforschern von Goldmedia holteden zehnten Rang. Die Anwaltsserie spülte Netflix 2,11 Millionen Abrufe ein.hat sich seit Mai zu einem Dauerbrenner entwickelt und ist auch in dieser Woche wieder vertreten. Zwischen dem 23. und 29. September verbuchte die 80er-Jahre-Horrorreihe 2,57 Millionen Views. Etwas mehr als 100.000 Klicks mehr markierte die Zombie-Serie. Die Reihe, von der mittlerweile auch die elfte Staffel teilweise bei Netflix verfügbar ist, brachte es auf 2,68 Millionen Zuschauer.Kürzlich ging in den USA die fünfte Staffel der Reboot-Seriezu Ende, deren Episoden hierzulande derzeit bei Netflix veröffentlich werden. «Dynasty», so der englische Original-Titel, registrierte eine Reichweite von 3,17 Millionen., ebenfalls bei Netflix beheimatet, holte 3,28 Millionen Abrufe und landet damit auf Platz fünf. Weiterhin beliebt ist die Mockumentary, die sich über Platz vier und 3,63 Millionen Klicks freuen darf.Rund eine Million Aufrufe mehr verzeichneteund ist damit der erste Titel, der in dieser Woche die Vier-Millionen-Marke knacken konnte. Die kürzlich zu Ende gegangene Anwaltsserie wollten in den vergangenen sieben Tagen 4,66 Millionen Menschen sehen. Noch besser performte Dauergastmit 4,73 Millionen – ein verdienter zweiter Platz. Ungeschlagen bleibt dagegen die Prime-Video-Seriemit 5,97 Millionen Abrufen. Seit Serienstart am 1. September liegt der Titel in den wöchentlichen Charts konstant auf Platz eins.