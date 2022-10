«Tagesschau» startet Wissensressort

Vermischtes

In einem neuen redaktionellen Bereich bündelt der Webauftritt der ARD-NAchrichten, tagesschau.de, ab dem heutigen Samstag, 1. Oktober, Wissensthemen. Unterteilt in die Rubriken Gesundheit, Klima & Umwelt, Technologie und Forschung finden Nutzer dort die wichtigsten Inhalte aus der Wissenschaft.„Mit dem neuen redaktionellen Bereich 'Wissen' reagieren wir auf ein Bedürfnis unseres Publikums nach mehr Hintergrundinformationen und Einordnung von Nachrichten. Die Corona-Zeit hat uns vor Augen geführt, dass es ein großes Bedürfnis nach wissenschaftsjournalistischer Kompetenz unter dem Absender tagesschau gibt. Das sagt uns auch das Feedback unserer Community. Deswegen wollen wir mit noch mehr redaktioneller Kraft auf diese Themen eingehen, auch durch die Partnerschaft zu den Wissenschaftsredaktionen der ARD in den Landesrundfunkanstalten“, erklärt Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales ARD-aktuell und Redaktionsleiterin tagesschau.de.Geleitet wird das neue Ressort von der NDR Wissenschaftsredakteurin Anja Martini. Sie arbeitet seit 2011 für tagesschau und tagesthemen. 2020 moderierte sie einige Ausgaben des sehr gefragten NDR Info Podcasts «Das Coronavirus Update» mit Christian Drosten. Ihr zur Seite stehen Inga Wonnemann aus dem Social Media Team der tagesschau und Alexander Steininger, zuletzt als freier Mitarbeiter für den NDR im Bereich Wissen tätig und für tagesschau.de.Das Ressort "Wissen" sei eine Investition in die Zukunft, so Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell: „Hier sammeln wir die Expertise zu wissenschaftlichen Themen. Wir arbeiten von Anfang an crossmedial, damit wir sowohl digital als auch linear bei tagesschau24 davon profitieren.“ Die gesamte Marke tagesschau werde dadurch gestärkt, so Bornheim.