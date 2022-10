«Bobs Burgers» kehrt zurück

TV-News

Der Fernsehsender Comedy Central hat die zwölfte Staffel terminiert.

Auch in den aktuellen Folgen der Emmy-prämierten Cartoon-Serieist die Familie Belcher damit beschäftigt, ihren Laden am Laufen zu halten. Bereits seit 2011 begeistern Ladeninhaber Bob, seine Frau Linda sowie die Kinder Tina, Gina und Louise mit ihren skurrilen Abenteuern. Los geht es am Sonntag, den 6. November, um 20.00 Uhr.Die Serie läuft im amerikanischen Fernsehen beim FOX und wurde von dem ehemaligen Schwesterunternehmen 20th Television produziert. Inzwischen ist die Produktionsfirma bei Disney angesiedelt, weshalb alle Folgen auch beim Micky-Maus-Streamingdienst Disney+ verfügbar sind. Die zwölfte Staffel war für FOX ein großer Misserfolg, die Reichweiten erstreckten sich nur zwischen 0,88 und 1,77 Millionen Zuschauer.In diesem Jahr wurde auch «The Bob’s Burger Movie» bei Disney+ freigeschalten. Die Autoren Loren Buchard und Bernard Derriman schrieben den 90-minütigen Spielfilm. Darin verursacht ein Wasserrohrbruch große Probleme und sorgt dafür, dass die Familie mit ihrem Restaurant vor dem Aus steht.