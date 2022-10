Diese Personen unterschreiben für «English Teacher»

US-Fernsehen

Der Sender FX plant eine neue Comedy und hat gleich mehrere Schauspieler verpflichtet.

Der FX-Comedy-Pilotfilmhat seine Hauptbesetzung gefunden. Stephanie Koenig («Lessons in Chemistry», «The Offer»), Enrico Colantoni («Just Shoot Me», «Station Eleven») und Julian Sergi («Ramy», «War Dogs») sind alle als reguläre Darsteller dabei. Carmen Christopher («The Bear», «Killing It»), Jordan Firstman («Big Mouth», «Ms. Marvel»), Yissendy Trinidad («Babylon», «You're Not Alone») und Langston Kerman («Insecure», «The Boys») werden alle in wiederkehrenden Rollen zu sehen sein.«English Teacher» wurde ursprünglich im Juni als Pilotserie bestellt. Die Produktion ist nun angelaufen. Brian Jordan Alvarez schrieb den Pilotfilm und spielt Evan, einen schwulen Englischlehrer an einer Highschool in Austin, Texas. Die Serie folgt ihm und seinen Star-Lehrern, die versuchen, die konkurrierenden Anforderungen der Schüler und ihrer Eltern in einer Welt auszugleichen, in der sich die Regeln jeden Tag zu ändern scheinen.Alvarez ist auch ausführender Produzent des Pilotfilms, zusammen mit Paul Simms, der derzeit als ausführender Produzent an den FX-Serien «What We Do in the Shadows» und «Atlanta» beteiligt ist. Koenig wird Gwendolyn spielen. Colantoni wird den Schuldirektor Moretti spielen. Sergi wird Markie verkörpern, Christopher in die Rolle von Rick schlüpfen. Außerdem wurde bekannt, dass Firstman Malcolm mimen wird.