Im November geht «Wednesday» los

US-Fernsehen

Die Serie, die auf der Addams Family basiert, startet am 23. November.

Der Streamingdienst Netflix gab bekannt, dass die Fernsehserieam 23. November 2022 weltweit anlaufen wird. Hauptdarstellerin Jenna Ortega über ihre Version von Wednesday Addams: "Wednesday ist jetzt ein Teenager, und wir haben sie noch nie als Teenager gesehen. Ihre bissigen, abfälligen Bemerkungen klingen vielleicht nicht unbedingt so charmant, wenn sie von jemandem kommen, der es besser wissen sollte als ein zehn-jähriges Mädchen. Das war ein Balanceakt. Wir wollten nicht, dass sie wie jedes andere Teenager-Mädchen klingt, aber wir wollten auch nicht, dass sie zu ignorant ist. Und wir haben sie noch nie so oft auf der Leinwand gesehen. Jedes Mal, wenn man Wednesday gesehen hat, war sie der Einzeiler, das Ende eines Witzes, sie trifft immer, und ich denke, das ist es, was die Leute wirklich an ihr lieben. Aber in dieser Serie ist jede Szene Wednesday. Es gibt die Möglichkeit, ihr ein bisschen mehr Dimension zu geben, und sie wird ein bisschen mehr zu einer echten Person, was wir, glaube ich, noch nie zuvor gesehen haben."Die Figur entspringt der Fantasie von Tim Burton und ist ein detektivisches, übernatürlich angehauchtes Mysterium, das Wednesday Addams' Jahre als Schülerin an der Nevermore Academy beschreibt, wo sie versucht, ihre aufkommenden übersinnlichen Fähigkeiten zu meistern, eine monströse Mordserie zu vereiteln, die die örtliche Stadt terrorisiert hat, und das Mordgeheimnis zu lösen, in das ihre Eltern vor 25 Jahren verwickelt waren – und das alles, während sie ihre neuen und sehr verworrenen Beziehungen in Nevermore meistert.Als Gaststars konnten Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams) und Luis Guzmán (Gomez Addams), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Iman Marson (Lucas Walker) und Lucius Hoyos (junger Gomez) gewonnen werden. Die Hauptrollen übernehmen Gwendoline Christie (Direktorin Larissa Weems), Jamie McShane (Sheriff Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin) und Emma Myers (Enid Sinclair).