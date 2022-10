Podstars

Jagoda Marinic, kroatisch-deutsche Schriftstellerin, führt durch den rund 90 Minuten langen Podcast.

Der Podcast «Freiheit Deluxe» ist eine gemeinsame Produktion vom Hessischen Rundfunk und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Gastgeberin ist die kroatisch-deutsche Schriftstellerin, Dramatikerin und Kolumnistin Jagoda Marinic. Der Podcast dauert etwa 90 Minuten. Jagoda Marinic ist bestrebt in den eineinhalb Stunden in erster Linie einen Freiraum zu schaffen. Freiheit als Denkraum und Erlebnisraum für die Crew, die Gäste und die Zuhörer sind das Motto. Jagoda Marinic engagiert sich politisch und äußert sich bei Veranstaltungen über Integrationsthemen.Wer über Freiheit reden will, muss Freiräume schaffen. Die Moderatorin trifft alle zwei Wochen auf besondere Menschen. Dabei werden nicht nur wahllos Experten zu aktuellen politischen, sozialen oder kulturellen Themen eingeladen. Personen, die mit ihren Worten und ihrem Wirken Debatten auslösen und Debatten auf interessante Weise prägen und auch viel zur Freiheit zu sagen haben, sind gefragt. Alle 14 Tage diskutiert die Moderatorin über Freiheit und Freiheiten mit ihren Gästen. Wobei jeder Gast aufgefordert wird, ein Zitat zum Thema Freiheit mitzubringen und auch darüber zu diskutieren. Es entstehen nicht nur individuelle und persönliche Meinungen zum Thema Freiheit, sondern auch zu anderen aktuellen Themen.Jagoda Marinic findet immer die passenden Worte und den richtigen Ton für ihre Gäste. Sie spricht eine klare Sprache und kann zuhören. Mit sanftem Nachdruck, aber immer mit Bedacht, leitet Jagoda Marinic das Gespräch. Mittlerweile ist die dritte Staffel gestartet. Die Moderatorin Jagoda Marinic trifft hier im ersten Podcast auf den Politikwissenschaftler Carlo Masala. Der Experte von der Universität der Bundeswehr in München nimmt Stellung zum Ukrainekrieg und erklärt den Verlauf des Kriegs aus militärischer Sicht. Er ist der Meinung, dass Menschen als soziale Wesen nie frei sein können. Soziale Interaktionen und ökonomische Beziehungen sind Hinderungsgründe, um einen hundertprozentigen Freiheitsgrad zu erreichen.Alle Folgen von «Freiheit Deluxe» sind in der ARD Audiothek abrufbar. Überall, wo Menschen gerne Podcasts hören, ist «Freiheit Deluxe» ein Thema. Die Gäste kommen aus den Bereichen Kunst und Kultur, Wissenschaft und Politik. In den ersten beiden Staffeln waren Gäste wie Verena Altenberger, Danger Dan, Neven Subotic, Kurt Krömer, Golineh Atai, Sibylle Berg oder Gerhart Baum zu Gast. Ob Klimakrise, Coronavirus oder der Ukrainekrieg, im Podcast «Freiheit Deluxe» wird über alle aktuellen Geschehen debattiert. Auf dem Twitter-Kanal des Podcasts kann die Community mitfiebern und darüber diskutieren.