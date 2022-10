«Steirerkrimi» geht weiter

TV-News

Ende September 2022 erfolgte der Drehstart des zehnten Filmes der Reihe.

Die ARD und der ORF haben ARD Degeto und Allego Film für die Produktion eines weiteren «Steierkrimis» beauftragt. Der zehnte Film trägt den Namenund ist erneut mit Anna Unterberger und Hary Prinz besetzt. Für Nebenrollen wurden dieses Mal Benno Fürmann, Dietrich Hollinderbäumer und Harald Schrott in Episodenrollen verpflichtet.«Steirerkunst» basiert auf Figuren aus den "Steirerkrimis" von Claudia Rossbacher. Regie führt Wolfgang Murnberger, hinter der Kamera steht erneut Peter von Haller. Die Dreharbeiten sind am 26. September 2022 gestartet und sollen noch bis 21. Oktober andauern. Der jüngste Film der Reihe wurde erst vor zwei Wochen ausgestrahlt und lockte über fünf Millionen Menschen vor die Fernsehschirme. Bei den jungen Zuschauern wurden zehn Prozent Marktanteil ermittelt.Darum geht’s: Am Fuß einer Treppe in der prächtigen Klosterbibliothek findet Novize Clemens (Kerim Waller) die Leiche einer jungen Frau. Die Kunstgeschichtestudentin Lara Babic (Mariam Hage) suchte im Rahmen ihrer Masterarbeit nach versteckten Zeichen in mittelalterlichen Buchmalereien der Abtei. Fremde Hautpartikel unter ihren Nägeln lassen auf einen Kampf und damit Mord schließen. Chefinspektor Bergmann (Hary Prinz) und seine Partnerin Anni (Anna Unterberger) verdächtigen zunächst Pater Gregor (Harald Schrott), der Lara als Letzter gesehen hat und nur einen senilen Glaubensbruder als Alibi anführen kann. Während die beiden Ermittler auf die Auswertung der DNA-Proben warten, entdecken sie in Laras Notizen einen rätselhaften Code, der sie auf die Spur eines verschwundenen Buches führt - und zu weiteren Geheimnissen der Mönche.