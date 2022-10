Sky stellt E! ein

TV-News

Die Inhalte könnten im Sky-Portfolio und bei Hayu ausgespielt werden.

Das Ende war nur noch eine Frage der Zeit: Nachdem bereits Disney zahlreiche Pay-TV-Sender einstampfte, folgt nun auch NBC. Deren Europa-Geschäft wird von Sky geleitet und diese haben sich entschlossen, den Unterhaltungssender E! in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht mehr weiterzuverfolgen.Das Programm von E! besteht ohnehin nur noch aus Doku-Soaps der amerikanischen Fernsehsender Bravo und USA Network. Vorwiegend werden alte Reality-Serien der Kardashians wie «Khloe & Lamar», «Life Of Kaylie», «Revenge Body with Khloe Kardasian» und natürlich auch der Hit «Keeping up with the Kardashians» ausgestrahlt. Da die Promi-Familie allerdings einen Kontrakt unterzeichnete, wird es keinen Nachschub mehr geben."Aus strategischen Gründen wird der Sender E! Entertainment zum Ende des Jahres eingestellt", bestätigte ein Sprecher von Sky Deutschland gegenüber Broadband TV News. "Wir konzentrieren uns voll und ganz auf unsere sehr erfolgreichen Pay-TV-Sendermarken 13th Street , SYFY und Universal TV und bieten unseren Kunden damit ein spannendes und breites Entertainment-Portfolio", so der Sky-Sprecher. Außerdem betreibt Sky noch den NBCUniversal-Streamingdienst Hayu.