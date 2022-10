Charmin-Sketch erhitzt die Gemüter

Vermischtes

Laut Verantwortlichen von NBC war dies nur ein Zufall.

Auch in Deutschland ist die Klopapier-Marke Charmin in Begriff. Ein Werbespot für das Toilettenpapier Charmin von Procter & Gamble lief letzte Woche auf Peacock in unmittelbarer Nähe zu einem-Sketch, der sich über die langjährige Werbekampagne des Produkts lustig macht, in der Blaubären über die Vorteile eines sauberen Hinterns sprechen, und löste damit eine neue Runde von Online-Diskussionen darüber aus, wie sehr Werbetreibende in die inhaltlichen Entscheidungen von «SNL» einbezogen werden können.Normalerweise können sie das nicht. NBC sagt, dass das Erscheinen der Anzeige neben dem Sketch "zufällig" war und nicht auf Wunsch von Procter & Gamble geschaltet wurde, die Charmin seit der Übernahme des Produkts im Jahr 1957 herstellen. Procter, einer der größten Fernsehwerber des Landes, reagierte nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar.Lorne Michaels, ausführender Produzent von «SNL» und langjähriges Vorbild, nimmt solche Dinge ernst. "Ich mag es nicht, aber wenn jemand gut bezahlt wird und nicht neben uns in der Show zu sehen ist, dann ist das für mich in Ordnung", sagte er 2017 gegenüber „Variety“ über die Darsteller, die in Werbespots auftreten. Wenn es darum geht, maßgeschneiderte Werbebotschaften in oder neben «SNL» einzubauen, ist er "weniger willkommen in dem Sinne, dass die Integrität der Show wirklich alles ist, was mir wichtig ist", sagte er damals und fügte hinzu: "Man kann sich nicht gleichzeitig über sie lustig machen und mit ihr sein".