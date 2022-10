«Dune»-Prequel-Serie ernennt Darsteller

US-Fernsehen

Emily Watson und Shirley Henderson werden bei dem umfangreichen Projekt mitspielen.

Schon seit Jahren bastelt HBO Max an diesem Projekt: Die «Dune»-Prequel-Serie bei HBO Max von Legendary Television hat Emily Watson und Shirley Henderson in den Hauptrollen besetzt.Offiziell trägt die Serie den Titel, die Serie wurde im Juni 2019 bei HBO Max bestellt. Die Serie spielt 10.000 Jahre vor den Ereignissen von «Dune» und basiert auf dem Roman "Sisterhood of Dune" von Brian Herbert und Kevin J. Anderson. Laut der offiziellen Logline folgt die Serie "den Harkonnen-Schwestern, wie sie Kräfte bekämpfen, die die Zukunft der Menschheit bedrohen, und die sagenumwobene Sekte der Bene Gesserit gründen".Watson wird Valya Harkonnen und Henderson Tula Harkonnen spielen. In der Charakterbeschreibung heißt es, dass die beiden Schwestern "in der Schwesternschaft, einer geheimen Organisation von Frauen, an die Macht gekommen sind".