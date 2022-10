Veronica Ferres und Wolfgang Fierek sind beim Münchner «Tatort»

TV-News

Der nächste Spielfilm, der für 2023 geplant ist, wird auch akustisch neue Töne anschlagen.

Derzeit und noch bis zum 28. Oktober 2022 werden in München und der Umgebung der neueaus der bayerischen Landeshauptstadt gedreht. Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl sind natürlich auch weiterhin an Bord. Die Regie übernimmt Rudi Gaul («Tatort: Videobeweis»), «Das Institut – Oase des Scheiterns»-Autor Robert Löhr hat das Skript verfasst.Die Produktion kommt von Odeon Fiction, die Produzentin ist Claudia Schneider und als Producerin wird Berit Hille ihrer Arbeit nachkommen. Die Redaktion beim Bayerischen Rundfunk hat Cornelius Conrad inne. Die Filmmusik zu diesem Fillm wird von der Chiemgauer Band LaBrassBanda komponiert. Die international erfolgreichen Musiker um Leadsänger und Trompeter Stefan Dettl haben zudem einen Gast-Auftritt. Außerdem werden Veronica Ferres und Wolfgang Fierek in tragenden Rollen zu sehen sein.Beim Gipfeltreffen bayerischer Produktköniginnen gab es einen Mordversuch: Der Präsident des Bavaria-Bunds (Wolfgang Fierek) wurde mit einem Bolzenschussgerät attackiert und liegt seitdem auf der Intensivstation. Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) kommen dahinter, dass das Opfer seine Position für sexuelle Übergriffe ausgenutzt hat: Keine Königin war vor seinen Belästigungen sicher. Jede hatte also ein Motiv, es ihm heimzuzahlen – die Organisatorin des Königinnentags (Veronica Ferres) eingeschlossen. Die Ermittler tauchen ein in die vermeintlich heile Gemüse-Monarchie und ermitteln zwischen Heuballen, Traktoren und weißblauen Wimpeln; zwischen Spargel-, Honig- und Weißwurstköniginnen von Aschaffenburg bis Berchtesgaden. Glücklicherweise erhalten sie bei ihrer Ermittlung Unterstützung: Die Nördlinger Zwiebelkönigin Annelie (Daria Vivien Wolf) ist im bürgerlichen Leben Polizeischülerin.