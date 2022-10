Disney+ schnappt sich «Wir sind jetzt»

International

Die Producers at Work-Serie wird ins internationale Line-Up aufgenommen.

Die Einschaltquoten vonwaren beim Grünwalder Fernsehsender nicht gerade überragend, allerdings bekam das Format von Lieb. Unter anderem wurde die Coming-Of-Age-Serie als beste Jugendserie beim Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet. Die Produktion der Berliner Produktionsschmiede Producers at Work, die ehemals zur ProSiebenSat.1-Gruppe gehörte, kam beim Fachpublikum also gut an.Das Medienboard Berlin-Brandenburg förderte alle drei Staffeln und die digitalen Begleitkonzepte. Das überzeugte auch den Disney-Konzern, der die Serie für seinen Streamingdienst einkauft. RTL+-Kunden müssen allerdings nicht fürchten, dass das Werk aus dem Programmkatalog fliegt.„«Wir sind Jetzt» zeigt, dass man mit einer überzeugenden Geschichte und einer modernen Erzählweise auch jenseits großer Budgets aus Deutschland heraus ein globales Publikum ansprechen kann“, so Producers at Work-Geschäftsführer Christian Popp. «Wir sind jetzt» wurde von Regisseur und Preisträger Christian Klandt, Head-Autor Burkhardt Wunderlich und dem Produzenten Christian Popp umgesetzt.