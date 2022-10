«Das Sommerhaus der Stars» bleibt unbeständig

Quotennews

Mittwoch und Sonntag - An diesen beiden Tagen präsentiert RTL seinen Zuschauern «Das Sommerhaus der Stars». Mal läuft es unter der Woche besser, mal am Wochenende. Gestern ließ das Format wieder nach.

Seit Anfang September möchte RTL wieder mit dem Formatpunkten. Der Auftakt lief auch durchaus vielversprechend ab. 1,72 Millionen Zuschauer, 0,75 Millionen Umworbene - 8,3 Prozent am Gesamtmarkt und starke 15,2 Prozent am Markt der Zielgruppe. Und das an einem Mittwoch. Die nächste Folge, dann am Sonntag darauf, präsentierte direkt das Problem mit der aktuellen Staffel. Zum Wochenabschluss schauten prompt lediglich 1,6 Millionen Zuschauer zu, die Zielgruppe sank auf 0,66 Millionen. Daher fielen auch die Marktanteile auf gar nicht mehr so ordentliche 6,0 gesamte Prozent und noch immer gute 10,0 Zielgruppen-Prozent.Ohne an dieser Stelle jede Folge durchgehen zu wollen, das Muster der ersten beiden Folgen setzte sich fort, mit teilweise getauschten Rollen. Mal konnte der Mittwochabend besser abliefern, mal war es an einem Sonntag besser. Von Konstanz kann bisher nicht die Rede sein. So lief es auch in dieser Woche am Mittwoch mit 1,66 Millionen Zuschauern und 0,74 Millionen Werberelevanten recht gut, die Anteile zeigten 7,2 und 13,8 Prozent. Jede Kategorie sollte von der gestrigen Ausgaben unterboten werden. Insgesamt kamen 1,53 Millionen Zuschauer zustande, der Marktanteil lag hier bei wackeligen 5,7 Prozent. Die Zielgruppe bleibt das Steckenpferd der Show, wenn auch hier mit 0,65 Millionen Umworbenen weniger als unter der Woche zusammenkamen, der Marktanteil von 10,5 Prozent liegt hier im grünen Bereich.Weiterhin ärgerlich für RTL dürfte sein, dass die Zuschauer das Primetime-Programm nicht als Highlight würdigen. Wie schon am Samstag lief es gestern am Vorabend besser als ab 20:15 Uhr.holte 1,96 Millionen Zuschauer nach Köln, hier ergaben sich 8,7 Prozent am TV-Markt. Immerhin war die Zielgruppe mit 0,53 Millionen Werberelevanten nicht auch noch stärker als der Primetime-Wert. Hier ergaben sich jedoch bessere 11,4 Prozent. Der kommende Mittwoch wird im Fall vom «Sommerhaus der Stars» zeigen, ob sich zum Abschluss doch noch etwas wie Konstanz einstellt, wobei hier eine klare Steigerung das Ziel sein muss.