«Das spanische Dorf» geht bei VOX mit deutlich Luft nach oben auf Sendung

Quotennews

Gefragter war zur Primetime das parallel gesendete Filmprogramm, vor allem bei ProSieben.



In einem abgelegenen Dorf in Spanien werden Häuser extrem günstig zum Kauf angeboten. Es gibt keinen Supermarkt und mit dem Auto braucht man 20 Minuten zum Meer. Der Bürgermeister will wieder junge Leute in das 100-Seelen-Dorf locken und es attraktiv für Touristen machen. Neun Teams schlagen ihre Geschäftsidee vor, wovon dann fünf tatsächlich in die renovierungsbedürftigen Häuser einziehen dürfen. Diese Reise begleitet VOX im Rahmen der sechsteiligen Dokusoap, was im Frühjahr abgedreht wurde.0,63 Millionen Fernsehende schalteten für das neue Format ein, wodurch der Sender bei einem mageren Resultat von 2,5 Prozent Marktanteil hängenblieb. Auch bei den 0,27 Millionen Jüngeren war mit einer mäßigen Quote von 4,8 Prozent noch deutlich Luft nach oben.schloss sich mit 0,45 Millionen Zuschauern an und erhöhte so auf 3,3 Prozent Marktanteil. Bei den 0,17 Millionen Umworbenen waren nun akzeptable 5,0 Prozent Markanteil übrig.ProSieben räumte zur Primetime mit dem Superheldenfilm «Doctor Strange» ► ab und bewegte 1,21 Millionen Interessenten zum Einschalten. Dies spiegelte sich in einem hohen Marktanteil von 4,8 Prozent wider. Bei den 0,56 Millionen Werberelevanten kamen überzeugende 9,8 Prozent zustande. RTLZWEI überzeugte mit dem Actionfilm «Criminal Squad» 0,64 Millionen Filmfans, was einen guten Marktanteil von 2,6 Prozent zur Folge hatte. Die 0,19 Millionen Werberelevanten blieben bei einer akzeptablen Sehbeteiligung von 3,3 Prozent hängen.