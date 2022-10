«The Kelly Family» liefert weiter ab

Quotennews

Seit Anfang September begleitet RTLZWEI mit «The Kelly Family» die berühmte Musik-Familie auf einer emotionalen und besonderen Reise.

Seit dem 05. September braucht sich der Grünwald-Sender RTLZWEI um den Montagabend keine wirklichen Sorgen machen, denn seitdem läuft. Das Doku-Format über die bereits jetzt kultige Musik-Familie holte zum Start 0,8 Millionen Zuschauer und damit einen, für RTLZWEI, guten Marktanteil von 3,3 Prozent. Die Zielgruppe startete mit 0,24 Millionen Umworbenen und ordentlichen 4,3 Prozent. Über vier Wochen ging es bis auf 2,3 und 3,5 Prozent runter, doch die letzte Episode legte mit 0,73 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 2,7 Prozent wieder zu. Die Zielgruppe setzte sich bei 0,22 Millionen Werberelevanten und 3,5 Prozent Marktanteil fest.So ging die Reise gestern mit Caroline, Paul, John, Patricia, Jimmy, Kathy und natürlich Joey Kelly weiter. Und es schauten 0,77 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zu. Die klassische Zielgruppe kam zudem auf leicht verbesserte 0,28 Millionen Werberelevante und damit auf einen Marktanteil von 4,0 Prozent, insgesamt landete das Format bei 2,8 Prozent am TV-Markt. Keine schlechten Zahlen, doch mit Blick darauf, dass das Format mit der Episode endet, wäre doch wohl etwas mehr dringewesen.Kommende Woche wird sich bei RTLZWEI in der Primetime mit den guten alten Rollschuhen beschäftigt.wird seinem Namen gerecht und pflegt das Konzept: "Es geht in die Rollerdisco!" Promis auf Rollen, Choreografen und am Ende bewerten Detlef "D!" Soost, Constance Hoßfeld-Seedorf und Avi Jakobs die gesamte Show.