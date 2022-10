«Game of Thrones»-Fans boykottieren R. R. Martin

Vermischtes

Grund der Annahme sind die Äußerungen der Co-Autoren.

Der Fantasy-Bestsellerautor und ausführende Produzent von «House of the Dragon», George R.R. Martin, steht im Kreuzfeuer der hitzigen Debatte über integratives Casting - und einige seiner Fans rufen aufgrund der Kommentare der Co-Autoren zum Boykott seines kommenden Buches auf.Das am 25. Oktober erscheinende Buch "The Rise of the Dragon: Eine illustrierte Geschichte der Targaryen-Dynastie, Band eins" wird als "Luxus-Nachschlagewerk" für alle angepriesen, die mehr über die mächtigste Familie von Westeros erfahren wollen. Als Martin das Buch letzte Woche in den sozialen Medien ankündigte, reagierten Tausende von Fans empört. Viele wiesen auf das problematische Verhalten und die "rassistische Vergangenheit" seiner Co-Autoren, des Ehepaars Linda Antonsson und Elio M. García Jr. hin: "Ich werde nichts mehr kaufen, was mit Linda und Elio zu tun hat", schrieb einer, während andere Martin aufforderten, sich von den beiden zu trennen.Kritiker haben sich an Antonssons Blogbeiträgen gestört, die teilweise mehr als ein Jahrzehnt zurückliegen und in denen sie die Besetzung von farbigen Personen in «Game of Thrones» mit weißen Charakteren in Martins Büchern beklagt. In einem Beitrag vom März 2012 beschwerte sich Antonsson zum Beispiel darüber, dass Nonso Anozie, ein Schwarzer, für die Rolle des Xaro Xhoan Daxos besetzt wurde, der in den Büchern als blass beschrieben wird. Fünf Monate später feierte sie die Tatsache, dass der weiße Schauspieler Ed Skrein für die Rolle des Daario Naharis gecastet wurde, obwohl es Gerüchte gab, dass der Sender die Rolle mit jemandem anderer ethnischer Herkunft besetzen wollte.