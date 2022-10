«Emancipation» soll noch 2022 erscheinen

Kino-News

Der Apple-Spielfilm mit Will Smith soll gut sein.

Apple hatangekündigt, ein Drama über einen entlaufenen Sklaven, für das Will Smith 35 Millionen Dollar als Hauptdarsteller und Produzent erhalten hat. Der Streamer setzt darauf, dass sich die Wut über Smiths Angriff auf Chris Rock bei den Oscars gelegt hat, insbesondere nachdem Smith ein peinliches Entschuldigungsvideo aufgenommen hat.Aber selbst wenn Smith der erste Darsteller seit Tom Hanks sein sollte, der zwei Oscars für den besten Schauspieler erhält, wird er seinen Preis nicht persönlich entgegennehmen können. Und er wird ihn auch nicht per Satellit entgegennehmen können. Denn im April beschloss Smith angesichts seines fast sicheren Ausschlusses, seine Mitgliedschaft in der Academy of Motion Pictures Arts & Sciences aufzugeben. Fast unmittelbar danach beschloss der Gouverneursrat der Academy, ihn für 10 Jahre von der Übertragung der Oscars und von der Academy gesponserten Veranstaltungen auszuschließen.In dem Film spielt Smith Peter, eine Figur, die auf dem berüchtigten "Whipped Peter" basiert, einem entflohenen Sklaven, dessen Foto seines gegeißelten Rückens zu einem der am weitesten verbreiteten Bilder der Abolitionistenbewegung während des amerikanischen Bürgerkriegs wurde.