Amara Walker geht am Wochenende auf Sendung

US-Fernsehen

Das Unternehmen verpflichtete die Moderatorin, dass nun samstags und sonntags die Zuschauer informiert.

Amara Walker, eine CNN-Korrespondentin, wird als Co-Moderatorin die Wochenendmorgensendung des Kabelnachrichtensenders moderieren, die derzeit alsbekannt ist. Sie übernimmt damit eine Rolle, die im Juni frei wurde, als Christi Paul beschloss, den Sender zu verlassen.Walker, die 2012 zu CNN kam, wird an der Seite von Co-Moderator Boris Sanchez arbeiten. Die beiden werden auch samstags die 10-Uhr-Nachrichten von CNN moderieren. Sie wird im CNN Studio in Atlanta arbeiten. Die derzeitige Sendung «New Day» wird samstags zwischen 6 und 9 Uhr und sonntags zwischen 6 und 8 Uhr ausgestrahlt. CNN hat angekündigt, im Laufe des Jahres ein neues Morgenprogramm einzuführen, und der Name der Wochenendsendung würde sich vermutlich im Zuge dieser Umstellung ändern.Walker begann ihre Karriere bei CNN als Moderatorin International, wo sie unter anderem während der anhaltenden humanitären und politischen Krise in Venezuela und während der Großdemonstrationen gegen ein umstrittenes Auslieferungsgesetz in Hongkong im Juni 2019 moderierte. Im April 2019 war sie live auf Sendung, als die Kathedrale Notre Dame in Paris in Flammen aufging.