«Promi Big Brother» läuft um 22.15 Uhr

TV-News

Bereits am zweiten Sendetag geht die Live-Show das jährliche Spektakel von «Wetten, dass..?» aus dem Weg.

Wie erfolgreich kanngegen die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sein. Die ersten acht Tage Wüsten-Challenge starten um 11.00 Uhr und dauern bis 20.00 Uhr. Haben die Fußball-Fans im Anschluss auch noch Lust eine Reality-Show anzuschauen, deren Motto in diesem Jahr Fußball ist?Die Produktionsfirma EndemolShine Germany hat die Sendezeiten für die zehnte Staffel verraten. Der Start erfolgt am Freitag, den 18. November 2022, um 20.15 Uhr. Doch bereits einen Tag später wird die Sendezeit verschoben, um die Quoten der Staffel nicht vollends gegen die Wand zu fahren. Denn am Samstag, den 19. November, wird, wohl mindestens bis 23.00 Uhr andauern. Sat.1 und die Produktionsfirma EndemolShine werden die Ankunft auf 21.15 Uhr terminieren. Das Ende ist am «Wetten, dass..?»-Abend erst um 01.00 Uhr vorgesehen.Auch sonst wird es spannend: Jede Folge dauert fast zwei Stunden, die Gesamtreichweiten werden also weiter überschaubar ausfallen. Jochen Schropp: „Dieses Jahr dürfen wir unseren Promis beim Lachen, Weinen, Streiten und Versöhnen zusehen, ohne das Grillfest des Nachbarn oder eine heiße Sommer-Party am Strand zu verpassen. Im Winter mache ich es mir nach Sonnenuntergang sowieso am liebsten auf der Couch gemütlich. Mit «Promi Big Brother» bieten wir das perfekte Gegenprogramm zur Fußball-WM – mit dem großen Unterschied, dass bei uns jede:r willkommen ist.“Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren «Promi Big Brother» live aus Köln. Direkt im Anschluss übernehmen Melissa Khalaj und Jochen Bendel indie tägliche Live-Nachbesprechung in SAT.1.