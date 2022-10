Insecthaus Adi  Mit Insekten zum Star auf allen Plattformen

YouTuber

Egal ob bei YouTube, Instagram oder TikTok – nirgends kommt man an den Videos des 25-Jährigen vorbei, der tropische Insekten bei sich zuhause züchtet.

Adrian Kozakiewicz verdient damit Geld, wovor sich zahlreiche Menschen fürchten. Sein Haus ist voll von Insekten aller Art. Schon seit Jahren züchtet er Spinnen, Falter, Gottesanbieterinnen und viele weitere Arten. Doch auch im Internet kommen seine Posts und Videos, bei welchem ihm riesige Insekten über den Körper krabbeln, sehr gut an und er konnte sich damit eine enorme Reichweite über viele Online-Plattformen hinweg aufbauen.Am 23. Januar 1997 wurde Adrian Kozakiewicz in Polen geboren. Von Beginn an interessierte er sich sehr für jegliche Art von Insekten. Schon als Kind fing er Spinnen, Käfer und weiteres ein und beobachtete die Tiere. Mit etwa elf Jahren begann er, die Tiere auch bei sich zuhause zu halten und mit der Zeit kamen auch tropische Arten mit dazu, die sich von den einheimischen vor allem in ihrer Größe unterscheiden. 2008 zog er mit seinen Eltern nach Deutschland in eine Doppelhaushälfte in Waldbronn bei Karlsruhe. Schon früh arbeitete er in Zoohandlungen, reinigte dort Terrarien und kümmerte sich um die Fütterung und die Pflege. Er besuchte Tauschbörsen und Messen und baute sich somit eine zunehmend größere Sammlung an Insekten auf.Nach dem Hauptschulabschluss arbeitete Kozakiewicz im Naturkundemuseum in Karlsruhe und vergrößerte so sein Fachwissen im Bereich Insekten immer weiter. Nebenbei baute er seine Zucht sowie Online-Präsenz immer weiter aus. Er vertreibt seine Züchtungen inzwischen an Privatkunden, Händler und Forscher aus Deutschland, Europa und teilweise auch aus den Vereinigten Staaten. Zwei- bis dreimal im Jahr reist er im Schnitt nach Asien. Dort sucht er beispielsweise in Thailand oder Malaysia nach Gottesanbeterinnen. Es gibt rund 3000 beschriebene Arten, von denen die meisten problemlos nach Deutschland eingeführt werden können. Bei seinen Ausflügen ins Ausland ist er oft nachts im Wald unterwegs und zeltet dort, um neue Arten und Biotope zu entdecken.Zunächst eröffnete der Insektenbegeisterte eine Facebook-Seite, um dort auch andere an seinem Interesse für die Kleintiere teilhaben zu lassen. Immer wieder wurden seine Beiträge millionenfach aufgerufen. So entstand 2012 schließlich sein YouTube-Kanal „InsecthausTV“ und seit etwa neun Jahren sind dort regelmäßig neue Videos zu sehen. Meist sind diese Clips recht kurz und stellen verschiedene Tierarten vor. Aber Kozakiewicz nimmt seine Zuschauer beispielsweise auch auf seine Exkursionen nach Malaysia mit. Besonders gut kommen auch die Videos an, in welchen er sich die Insekten über seinen Körper oder das Gesicht laufen lässt. Der Schrei einer grünen Zikade wurde inzwischen schon 29 Millionen Mal geklickt und ist somit das gefragteste Video des Kanals. Millionenfach wurden auch die Videos vom Lebenszyklus eines Herkuleskäfers, einer Gottesanbeterin, die Fernsehen schaut oder über die größte Schneckenart der Welt aufgerufen.Die 685.000 Abonnenten auf YouTube lassen sich auch für die Shorts begeistern, ein noch recht neues YouTube-Format für recht kurze Videos im Hochformat. Daneben hat er auf Instagram, wo er als „insecthaus_adi“ bekannt ist, 1,7 Millionen Follower. Kaum zu toppen ist auch seine Präsenz auf TikTok, wo sein Kanal 13,5 Millionen Follower aus aller Welt zählt. Der gefragteste Clip erhielt dort bislang 232,9 Millionen Aufrufe und 21,1 Millionen Likes. Doch der Züchter hat es auch geschafft, über seine Internetpräsenz hinaus bekannt zu werden. So kam er in einer Staffel von «Germany’s Next Topmodel» vor. Außerdem startete im Dezember 2021 sein Joyn Original mit dem Titel «Die Insektenjäger». Gemeinsam mit den YouTubern CrispyRob und Kayla Shyx begab sich Insecthaus Adi nach Peru auf eine spektakuläre Million. Sie waren dort auf der Suche nach besonders auffälligen, seltenen und sogar bislang unbekannten Insekten. Außerdem wartetet in der achtteiligen Dokutainment-Serie spannende Survival-Aufgaben und zahlreiche Herausforderungen auf das Team. Wer immer noch nicht genug von den Krabbeltieren hat, der findet auch im Online-Shop zahlreiche Kleidungsstücke mit Insekten-Motiven.