«The Voice» legt im Endspurt zu

Quotennews

Seit Mitte August teilen sich Sat.1 und ProSieben die erfolgreiche Show «The Voice of Germany» in der 12. Staffel. Zuletzt wackelte die Zweistelligkeit in der Zielgruppe.

Die 12. Staffel vonkann sich sehen lassen. Zwischen dem 18. August und dem 29. September teilten sich ProSieben und Sat.1 die Ausstrahlungen der Gesangs-Show - und die Zahlen der aktuellen Runde sind nicht schlecht. Die erfolgreichste Ausgabe, ausgestrahlt am 01. September, holte bei ProSieben 2,22 Millionen Zuschauer ab, der Marktanteil von 9,9 Prozent gefiel deutlich. Die Zielgruppe landete bei bis auf wenige Ausnahmen bei über 10 Prozent Marktanteil, doch zuletzt hatten es die Freitags-Sendungen bei Sat.1 schwer. Sowohl am 23., als auch am 30. September schaffte es das Format bei der bunten Kugel nicht in die Zweistelligkeit.Angekommen im Oktober läuft die Show nur noch bei Sat.1 und der erste Abend im neuen Monat lief mit 1,65 Millionen Zuschauern ordentlich ab. Der Marktanteil pendelte sich bei 6,6 Prozent ein und auch die Zielgruppe zeigte mit 0,53 Millionen Umworbenen einen ordentlichen Wert an. Leider, aus Sicht des Senders, erreichte «The Voice» erneut mit 9,7 Prozent keinen zweistelligen Wert bei den 14- bis 49-Jährigen. Es lief jedoch immerhin besser als noch in der Vorwoche.Ab etwa 23 Uhr übernahm «Let the music play - Das Hit-Quiz» und mit dem Wechsel verabschiedete sich der Großteil der Zuschauer von Sat.1 . Es verweilte lediglich 0,5 Millionen Zuschauer im Gesamten, der Marktanteil halbierte sich auf 3,1 Prozent. Die klassische Zielgruppe schrumpfte auf 0,17 Millionen Umworbene, sodass der Marktanteil nur noch 4,2 Prozent zeigte.